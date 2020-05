Una grande avventura sta per cominciare con protagoniste le celebrità amanti dei giochi di ruolo e tutto per beneficenza. È infatti arrivato l’annuncio nelle ultime ore di D&D Live 2020: Roll w/ Advantage, un evento dedicato al noto gioco di Wizards of the Coast, con tanti ospiti speciali. L’obiettivo dell’evento, che coinvolgerà comici, wrestler, attori e tanti autori di Dungeons & Dragons sarà raccogliere fondi per il Red Nose Day, per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia.

D&D Live 2020: tanti ospiti speciali per l’evento

Sarà una tre giorni di sessioni di gioco, alternate ad annunci e rivelazioni dal mondo di uno dei giochi di ruolo più amati al mondo. Per seguire tutto l’evento, basterà collegarsi sui canali Twitch e YouTube ufficiali di D&D e vedere queste nuove incredibili avventure prendere vita. Tutto partirà il 18 giugno, quando si terranno i primi appuntamenti previsti dal programma.

Ogni giorno ci saranno speciali sessioni di Dungeons & Dragons, tenute da tantissimi appassionati celebri del gioco. Il primo giorno ad esempio vedremo al tavolo attori come Matthew Lillard e Sam Richardson affrontare un’avventura guidati dalla Dungeon Master Deborah Ann Woll, nota al grande pubblico per il suo ruolo come Karen Page nella serie Netflix su Daredevil.

Ci sarà spazio per appuntamenti più specifici, come quello dedicato ai comici. Sarà sicuramente una diretta molto particolare che più che grandi avventure potrebbe dare spazio a momenti esilaranti grazie al coinvolgimento di Thomas Middleditch, Brian Posehn e Kevin Sussman.

E poi ancora, nel corso delle tre giornate ci sarà un’avventura con i wrestler della WWE come protagonisti e tanti altri ospiti. Tra i nomi più noti si notano Felicia Day, Karen Gillan, David Harbour, Brandon Routh e tantissimi altri ancora.

D&D Live 2020 si terrà dal 18 al 20 giugno. Per maggiori informazioni sul programma, vi rimandiamo al sito ufficiale di Dungeons & Dragons.