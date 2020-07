Deadpool: il creatore è pronto a rinunciare al terzo film...

Poiché i film a fumetti sono diventati il ​​genere più redditizio nel mondo del cinema, molti studi cinematografici hanno deciso di puntare il tutto per tutto sui supereroi. Uno tra tutti? Deadpool di Ryan Reynolds. Il mercenario è diventato un personaggio famosissimo grazie al successo del film del 2016, e, successivamente, del sequel. Tant’è che i fan attendono trepidanti notizie su Deadpool 3. Il creatore del personaggio, Rob Liefeld, ha però dichiarato di non essere interessato al destino del possibile terzo film. Prima che la 20th Century Fox venisse acquisita dalla Disney, ci sono stati i primi colloqui su Deadpool 3 e su uno spin-off di X-Force. Non sono però arrivate conferme sul futuro del franchise.

Rob Liefeld dice la sua sul sequel

Rob Liefeld si è espresso sulla questione, dichiarando: “Sai cosa? Potrebbe non esserci un altro Deadpool, e sto bene. Perché devo convivere con il fatto di aver avuto due esperienze straordinarie, due film di cui sono estremamente orgoglioso, adoro conoscere tutti in quei film”. Per poi aggiungere: “Adoro Ryan [Reynolds], Josh [Brolin], Zazie [Barbabietole], David [Leitch], Tim Miller. Tutti loro. Il lavoro che hanno svolto è stato fantastico, quei film sono qui per resistere alla prova del tempo”. Infine: “Sai, ma nel mondo in cui viviamo, nulla è garantito. E ci vuole molto per fare film. E dopo la quarantena, è strano”.

Chiacchierando con Io9, l’autore ha spiegato di recente di aver visto il piano dei Marvel Studios per i prossimi cinque anni. La casa di produzione infatti punta sempre alla lungimiranza, in modo da poter sviluppare storie sempre più complesse. E nell’elenco dei prossimi progetti Deadpool 3 non era presente, cosa che sta facendo preoccupare tutti gli appassionati. Questo è quanto ha dichiarato infine Rob Liefeld: “Finché un film non è messo in programma significa che non è preso ancora seriamente. E quello che le persone non riescono a digerire è che ho visto la schedule per i prossimi cinque anni circa e non ho visto Deadpool tra quei progetti. Non riesco a immaginare che possa arrivare prima di quella scadenza“.