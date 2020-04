Deborah Ann Woll preoccupata dall’assenza di ruoli dopo Daredevil

La star della Marvel Deborah Ann Woll parla dell’assenza di ruoli dopo aver completato la terza e ultima stagione di Daredevil. L’attrice ha interpretato Karen Page, confidente del protagonista Matt Murdock (Charlie Cox), in tutte e tre le stagioni della serie Netflix. Tutte le serie della piattaforma streaming ispirate alla Marvel Comics – tra cui le interconnesse Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist – sono state cancellate dal servizio alla fine del 2018, nonostante il produttore esecutivo Jeph Loeb affermasse che Marvel Television aveva avuto “un’idea” per almeno altre tre stagioni di Daredevil. La Woll ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dal portale comicbook, sul momento che sta vivendo.

I dubbi di Deborah Ann Woll sul suo futuro

Deborah Ann Woll nutre dubbi sul suo futuro artistico: “Mi sto davvero chiedendo se potrò lavorare di nuovo, se qualcuno vuole lavorare di nuovo con me”. Per poi aggiungere: “E parte del mio cervello dice:” No, stai solo diventando matta, calmati”. L’attrice continua la sua analisi su questo grande vuoto: “Se non recito, non sono sicura di chi sono. Dato che è passato così tanto tempo da quando ho davvero avuto modo di farlo, sto lottando un po’ per mantenere il mio valore personale”. Nei due anni e mezzo dalla fine di Daredevil, la Woll ha precisato che: “Non ho più avuto un lavoro come attore da allora, ed è stato davvero difficile per me. Quindi, anche prima che il Covid-19 si rivelasse il mondo, stavo lottando con questo”.

Marvel’s Daredevil, nota semplicemente come Daredevil, è una serie televisiva statunitense sviluppata per Netflix da Drew Goddard e basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. La serie è ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), ed è il primo di una serie di show che conducono al crossover The Defenders. La serie è prodotta dalla Marvel Television in associazione con gli ABC Studios e Goddard Textiles e con DeKnight Productions per la prima stagione.