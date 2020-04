Debutta il primo trailer della docu-serie su The Mandalorian

Debutta il primo trailer ufficiale di Disney Gallery Star Wars: The Mandalorian, la docuserie che debutterà il prossimo mese sul catalogo di Disney+. Lo show documentario sarà composto da 8 episodi e sbarcherà il prossimo 4 maggio sul servizio streaming. Un debutto speciale viste anche le celebrazioni dello Star Wars Day 2020. Lo show ha l’intento di regalare ai tantissimi fan della serie TV uno sguardo senza precedenti alla sua realizzazione. Ogni capitolo esplora in maniera approfondita come si è sviluppata la prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars. Il tutto attraverso interviste e scene inedite con Jon Favreau che invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione dello show.

Di seguito il trailer:

Jon Favreau parla della docuserie

Jon Favreau ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo progetto: “Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vedere con una diversa prospettiva, e magari comprendere meglio, come è stato realizzato The Mandalorian”. Per poi aggiungere: “Conoscendo alcune delle persone piene di talento che hanno contribuito alla realizzazione della prima stagione. Realizzare la serie è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico”.

Ricordiamo che The Mandalorian (nota anche come Star Wars: The Mandalorian) è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. Ricordiamo che lo show è la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020.