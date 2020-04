Debutta il trailer della quarta stagione di SKAM Italia

Sana è la protagonista del nuovo trailer della quarta stagione di Skam Italia. Lo show è stato coprodotto da Cross Productions – TIMVISION e sbarcherà su Netflix e TIMVISION a partire dal prossimo 15 maggio. Nella quarta stagione di Skam Italia, Sana, interpretata da Beatrice Bruschi, affronterà delle situazioni che le causeranno una crisi profonda. La ragazza italiana, musulmana praticante, con genitori di origine straniera era riuscita a trovare un equilibrio con le sue compagne di scuola al liceo e la società italiana dopo anni. La protagonista sarà costretta a trovare un nuovo equilibrio per riuscire a coniugare il suo sentimento per Malik, un amico del fratello con cui è sbocciato un feeling importante.

Di seguito il trailer:

Le prime tre stagioni sono disponibili su Netflix

Skam Italia è una webserie italiana del 2018 creata da Ludovico Bessegato per TIMvision, prodotta da Cross Productions, e che tratta della vita giornaliera di alcuni studenti, in questo caso di un liceo di Roma. La serie viene cancellata il 7 agosto 2019, per poi essere rinnovata per una quarta stagione nell’autunno dello stesso anno. Le prime tre stagioni sono disponibili su TIMvision e, a partire dal 1º gennaio 2020, su Netflix. È stata inoltre definita dalla stampa internazionale come la miglior versione remake del format norvegese.

Gli episodi sono accompagnati da contenuti extra pubblicati quotidianamente sul sito web ufficiale. Tutto ciò attraverso delle clip, che compongono un episodio, e alcuni messaggi dal punto di vista del protagonista della stagione. A partire dalla terza stagione le clip sono state pubblicate solamente su TIMvision. Per la quarta stagione non ci saranno più le clip giornaliere e i contenuti extra quotidiani, visto che tutti i 10 episodi verranno pubblicati il 15 maggio 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19. Logicamente questi non rifletterebbero il realismo degli eventi narrati.