Decorum, la nuova serie a fumetti di J. Hickman e M. Huddleston

Decorum, la nuova serie a fumetti sci-fi scritta dal celebre Jonathan Hickman e disegnata dall’illustratore Mike Huddleston, debutterà all’interno del catalogo dell’editore Image Comics.

Stando a quanto scritto nel comunicato stampa diffuso dall’editore, la nuova opera a fumetti seguirà un assassino “educato” nelle sue avventure.

Ecco la due cover del primo numero. Entrambe sono firmate da Mike Huddleston:

In una conferenza stampa in occasione del lancio della serie, Jonathan Hickman, autore di rilievo conosciuto per aver lavorato alla serie regolare Fantastic Four, a Secret Warriors e all’imminente New Mutants, ha parlato del progetto e della sua collaborazione con il collega Mike Huddleston (Harley Quinn, Mnemovore, The Strain). Ha affermato: “Abbiamo cominciato a lavorare a quest’opera più di un anno fa e mi sono divertito davvero tanto. Mike è uno di quegli artisti talentosi che non è soltanto bravo a livello tecnico. Tutti ameranno il suo lavoro nelle pagine di Decorum.”

Sempre parlando della nuova serie a fumetti, il disegnatore ha aggiunto: “Tempo fa dissi a Jonathan [Hickman] che avrei voluto disegnare roba forte e allo stesso raccontare una storia interessante, e buone notizie! stiamo facendo entrambe le cose.”

Ovviamente non è la prima volta che Hickman lavora con Image Comics. Lo sceneggiatore ha lavorato infatti a opere quali East of West, The Manhattan Projects e The Nightly News. Ricordiamo che X-Men #4, scritto da Hickman e illustrato da Leinil Francis Yu, uscirà l’1 gennaio 2020 edito da Marvel Comics.

Decorum: prezzo e data d’uscita

Scritto da Jonathan Hickman e illustrato da Mike Huddleston, il primo albo a fumetti della serie Decorum debutterà l’11 marzo 2020 in tutti i comic book shop statunitensi. Il prezzo di copertina è di 4.99 dollari. Sarà possibile acquistare l’albo in versione digitale attraverso i vari Amazon Kindle, Apple Books, comiXology, Google Play e all’interno dell’applicazione ufficiale di Image Comics disponibile per device iOs.