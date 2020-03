Dellamorte Dellamore, il romanzo di Tiziano Sclavi disponibile online

Nel susseguirsi di iniziative per alleggerire il peso della quarantena sono decine le iniziative che interessano il mondo del fumetto. Fra gli autori coinvolti anche Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, ha voluto dare il suo contributo per trascorrere al meglio le nostre giornate.

Sulle pagine de Il Post è infatti disponibile il romanzo Dellamorte Dellamore, racconto pubblicato nel 1991 ed andato esaurito da tempo. Potete scaricarlo gratuitamente, oppure leggerlo direttamente online. Vi basterà seguire questo link.

Da questo romanzo nel 1994 fu tratto l’omonimo film diretto da Michele Soavi con Rupert Everett ad interpretare i panni del protagonista, Francesco Dellamorte.

Non è la prima iniziativa di questo tipo che interessa direttamente Tiziano Sclavi, che solo qualche giorno fa aveva inviato un messaggio a tutti i lettori di Dylan Dog. In un breve video, Sclavi invita i lettori a rimanere in casa e tenere duro in questa difficile situazione che sta travolgendo le vite di tutti gli italiani. Un suggerimento che lo stesso Dylan Dog ha mosso verso i suoi appassionati in un’immagine realizzata appositamente da Sergio Gerasi.

Pubblicato per la prima volta da Sergio Bonelli Editore nel 1986, Dylan Dog è diventato simbolo di una generazione. Capace di appassionare i propri lettori per oltre 400 numeri, recentemente l’Indagatore dell’Incubo è stato partecipe di un vero e proprio reboot ad opera di Roberto Recchioni. Al termine del cosiddetto ciclo della Meteora, il curatore della testata ha voluto raccontare nuovamente le origini del personaggio in un nuovo arco narrativo di 6 numeri, tutt’ora in corso di pubblicazione.