Demon Slayer: Star Comics presenta lo Starter Pack

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è la serie manga del momento. Forte di un successo in Giappone come pochi altri fumetti, il racconto ideato da Koyoharu Gotouge è pronto a conquistare nuovamente i lettori italiani. Nel nostro Paese il manga è infatti pubblicato da Edizioni Star Comics, editore che nel mese di aprile si appresta a lanciare uno speciale Starter Pack.

Per incentivare i nuovi lettori a tuffarsi nelle emozionanti avventure dei fratelli Tanjiro e Nezuko, a partire dall’8 aprile Edizioni Star Comics riproporrà i primi cinque volumi della serie in versione Starter Pack a tiratura limitata. Per tutti coloro invece che già seguono la serie sin dal principio, una piacevole sorpresa li aspetta insieme all’uscita del volume numero sette.

Demon Slayer, un successo senza limiti

Con 25 milioni di copie vendute in totale, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba si è garantito un posto nell’olimpo dei manga best seller, riuscendo persino nella storica impresa di spodestare One Piece dal trono del manga più venduto in Giappone in un anno solare. Ma non solo: già nelle prime settimane del 2020 ha già superato le vendite dell’anno precedente.

Parte del merito di questa scalata va ricercato nell’avvincente serie animata, realizzata da Studio Ufotable, che ha incantato gli spettatori lungo i suoi 26 episodi. In Italia la serie è disponibile sul portare streaming VVVID. Già annunciato, e di prossima distribuzione, sarà inoltre un lungometraggio animato che proseguirà il racconto di Tanjiro e del suo viaggio per diventare cacciatore di demoni.

Il ragazzo è infatti alla ricerca di che ha massacrato la sua famiglia. L’unica superstite dell’attacco del demone è la sorella Nezuko, la quale è stata però trasformata a sua volta in un Oni. La missione di Tanjiro sará di trovare una cura per Nezuko e la vendetta allo stesso tempo.