I Denver Broncos riempiono lo stadio con i personaggi di South Park

Con le leggi e i regolamenti riguardanti il COVID-19 ancora in vigore in tutto il paese, la maggior parte degli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di fan. È il caso dei Denver Broncos della NFL, che domenica pomeriggio hanno ospitato i Tampa Bay Buccaneers per una partita. Molti stadi e arene che non possono ospitare tifosi stanno mettendo ritagli di cartone nei posti a sedere per farli sembrare pieni. Durante la partita di domenica, il Denver’s Mile High Stadium era pieno di residenti della piccola città di South Park, in Colorado. Esatto, lo stadio dei Denver Broncos è stato riempito di personaggi del South Park di Comedy Central, che si svolge in una città immaginaria fuori Denver.

Friendly faces everywhere, humble folks without temptation pic.twitter.com/f2ersnzQxd — South Park (@SouthPark) September 27, 2020

Tanti i personaggi presenti sugli spalti

I quattro personaggi principali – Cartman, Kyle, Stan e Kenny – vengono presentati in formato cartonato, insieme alla maggior parte degli altri personaggi importanti dello spettacolo. Il roster di personaggi presenti al gioco include alcuni dei principali nomi ricorrenti. Tra questi Butters, Mr.Garrison e Randy Marsh, oltre ad alcuni tagli profondi che solo i fan della serie riconosceranno. ManBearPig, Chef, Satan, Terrance e Phillip fanno parte del pubblico.

L’account Twitter ufficiale di South Park ha condiviso un thread di foto dei personaggi durante la partita dei Denver Broncos, il tutto rielaborando il testo della sigla dello spettacolo per adattarlo al viaggio allo stadio. South Park è rimasto in pausa dal dicembre dello scorso anno, ma sta finalmente tornando in TV con uno speciale sulla pandemia di grandi dimensioni. L’episodio di un’ora andrà in onda su Comedy Central mercoledì 30 settembre e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max il giorno successivo. Questo sarà uno speciale autonomo, tuttavia, e non significa che la nuova stagione della serie sia in arrivo.