Dexter ritorna con una nuova stagione: è ufficiale!

L’amatissimo Dexter di Michael C. Hall, protagonista dell’omonima e iconica serie Showtime, ritorna con una nuova stagione revival dello show sempre con Hall a vestire i panni del personaggio principale. Michael C. Hall non sarà il solo a fare ritorno, poichè la nuova stagione è stata ideata dallo showrunner originale, Clyde Phillips. Parliamo di una stagione revival formata da 10 episodi a cui Showtime ha già dato il suo benestare. Questa dovrebbe entrare in produzione già questo inverno, con una messa in onda programmata per l’autunno del prossimo anno.

Il commento di Gary Levine

Gary Levine, co-presidente del settore Entertainment di Showtime, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo questo revival. “Dexter è una serie così speciale, sia per i suoi milioni di fan che per Showtime, poiché questo spettacolo rivoluzionario ha contribuito a farci conoscere molti anni fa”. Per poi aggiungere: “Rivisiteremo questo personaggio unico e riusciremo a trovare un approccio creativo che sia veramente degno di questa serie brillante e originale”. Con l’annuncio finale: “Bene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall l’hanno trovato e non vediamo l’ora di girarlo e mostrarlo al mondo!”

Dexter è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2006 al 2013 e trasmessa in prima visione negli Stati Uniti da Showtime. La storia ruota intorno al personaggio di Dexter Morgan, all’apparenza un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami. In realtà un feroce e spietato serial killer, che però agisce seguendo un proprio rigoroso codice: uccidere soltanto criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Solo per quanto riguarda la prima stagione, la serie è basata sul romanzo La mano sinistra di Dio di Jeff Lindsay. Esistono anche altri libri sul personaggio, sempre dello stesso autore, che seguono però una diversa continuity rispetto alla serie. In Italia la serie ha debuttato in prima visione l’11 ottobre 2007 ed è stata trasmessa sul satellite da Fox Crime e FX, e in chiaro da Italia 1, Cielo e Rai 4.