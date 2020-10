Diabolik e Freaks Out saranno protagonisti a Lucca Changes

Saranno due appuntamenti imperdibili quelli organizzati da 01 Distribution nell’ambito di Lucca Comics & Games. Anche in un’edizione così particolare, 01 Distrubution non rinuncia ad essere presente nel palinsesto della manifestazione e lo fa con Diabolik e Freaks Out. Tre registi che nella loro carriera hanno sempre unito i linguaggi del cinema e del fumetto, saranno protagonisti di due speciali panel online. I Manetti bros., coppia di registi e sceneggiatori che ha firmato film e serie di successo, dopo Ammore e Malavita tornano sul grande schermo con Diabolik. Quest’ultimi saranno i protagonisti di un incontro dedicato proprio al mito del Re del Terrore.

Due appuntamenti da non perdere

Nel corso del panel online Dietro la maschera di Diabolik, i Manetti bros. insieme a Mario Gomboli e Roberto Recchioni racconteranno cosa si nasconde dietro il loro nuovo film. Dalla genesi a fumetti fino alla realizzazione del lungometraggio, passando per il primo adattamento cinematografico di Mario Bava, la serie animata e le parodie (1 novembre, ore 14.00). Il secondo appuntamento targato 01 Distribution è con Gabriele Mainetti, regista dell’acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot e dell’attesissimo Freaks Out. Mainetti racconterà le sue passioni, il suo cinema, il suo rapporto con Lucca e i fumetti in un incontro dal titolo Gabriele Mainetti – Passione Lucca. Moderato da Gianmaria Tammaro. Entrambi i panel online saranno fruibili sul sito www.luccachanges.com, che aggregherà l’offerta delle più note piattaforme streaming.

Freaks Out dovrebbe uscire nei cinema il 16 dicembre 2020, tranne imprevisti. La pellicola è ambientata in una Roma occupata dai nazisti nel 1943. I protagonisti sono Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, che vivono nel circo gestito da Israel. Quando quest’ultimo sparisce in circostanze misteriose, forse in fuga o peggio catturato dai nazisti, i quattro fratelli si ritrovano soli nella città occupata. Qualcosa però sta per stravolgere i loro destini e al contempo il corso della Storia.