Diabolik: ecco il teaser trailer del film con Luca Marinelli...

01 Distribution ha presentato il primo teaser trailer di Diabolik. Il film, diretto dai Manetti Bros. la cui uscita è prevista per il 31 dicembre 2020, è incentrato sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Lucia Giussani. A interpretare il personaggio principale, Diabolik, è Luca Marinelli (molti lo ricorderanno dei panni dello Zingaro in Lo chiamavano Jeeg Robot). Valerio Mastandrea vestirà i panni dell’ispettore Ginko. Ci saranno anche altri attori già protagonisti in alcuni film dei Manetti, come Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Tanti i luoghi protagonisti nel film

Tra i luoghi protagonisti delle riprese ci saranno Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste per un film che racconterà la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. La pellicola è prodotta da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema. Con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

Ricordiamo che Marco Manetti e Antonio Manetti, generalmente noti come i Manetti Bros, sono due registi, sceneggiatori, produttori cinematografici e direttori della fotografia italiani, famosi per le loro commedie musicali. Vincitori del David di Donatello per il miglior film 2018 per Ammore e malavita. Nel 2014 il vero primo successo con il film Song ‘e Napule, omaggio ai gialli ed ai polizieschi italiani anni 70, con protagonisti Alessandro Roja, Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Diabolik è un personaggio immaginario dei fumetti, creato nel 1962 da Angela Giussani e protagonista dell’omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina. In poco tempo raggiunse alte tirature arrivando a diventare un fenomeno di costume studiato da sociologi ed esperti di comunicazione.