Diamanti grezzi: trailer e data di uscita italiana di Uncut Gems

Finalmente è arrivato l’annuncio. Già da qualche giorno si parlava della possibilità che Uncut Gems, il nuovo film con protagonista Adam Sandler che sta ottenendo una grande accoglienza da parte della critica oltreoceano, avesse una distribuzione internazionale su Netflix. E proprio poco fa è giunta la conferma ufficiale, con tanto di data di uscita italiana per Uncut Gems. Scopriamo tutto insieme.

Uncut Gems, la data di uscita italiana è fissata per il 31 gennaio

Proprio questo pomeriggio infatti ha fatto il suo debutto online sui canali social di Netflix il trailer italiano di questo film, rinominato per il nostro Paese Diamanti grezzi. Al di là della possibilità di riscoprire il promo in questa nuova versione, in conclusione rivela che la data di uscita di Uncut Gems nel nostro territorio è fissata per il 31 gennaio.

A partire da fine mese quindi, anche gli italiani potranno scoprire questa opera, giusto in tempo per la Notte degli Oscar 2020. Già perché il film è uno dei più chiacchierati in vista delle Nomination (e chiaramente anche dei premi) all’ambito premio cinematografico.

Nonostante il suo controverso rapporto con la critica infatti, pare che l’interpretazione di Adam Sandler sia davvero riuscita a stupire. Questo lo ha reso uno dei favoriti, se non per la vittoria finale, almeno per una candidatura all’Oscar al miglior attore protagonista. Una possibilità che sembrava assolutamente remota solo qualche mese fa, che sta innalzando la curiosità per questo Diamanti grezzi negli appassionati.

Voi cosa ne pensate? Siete tra quelli che sono ansiosi di vedere la performance di Adam Sandler in questo film? E quali sono i vostri pronostici in vista delle Nomination agli Oscar, in arrivo fra pochi giorni?

Diamanti grezzi (Uncut Gems in lingua originale) arriverà, ve lo ricordiamo, su Netflix il prossimo 31 gennaio. A dirigere il film troviamo Benny e Josh Safdie, con un cast che comprende, oltre ad Adam Sandler anche LaKeith Stanfield e Tommy Kominik.