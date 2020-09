Diana Rigg intimidiva tutti sul set di Game of Thrones...

È stato rivelato nel libro in uscita, Fire Cannot Kill a Dragon, che i co-protagonisti e i registi della defunta Dama Diana Rigg sono stati un po’ intimiditi da lei sul set di Game of Thrones. Diverse interviste descrivono momenti in cui co-star come Emilia Clarke, Natalie Dormer e altri sono rimaste sbalordite dalle sue capacità di recitazione e dal suo controllo sul set. Gli showrunner D.B Weiss e David Benioff hanno ricordato che la Rigg ha partecipato alla sua prima lettura da tavolo con tutte le sue battute già memorizzate.

Mark Mylod racconta il suo imbarazzo

Il regista Mark Mylod – che ha vinto gli Emmy Awards per il suo lavoro – ha dichiarato: “La mia primissima scena con lei, le ho chiesto di fare una cosa molto minore. Come, ‘Avrebbe senso se chiudessi la porta e camminassi a pochi passi prima di questo momento?” L’attrice, in risposta, ha affermato di voler esibirsi a modo suo per poi aggiungere: “Grazie! Vattene!” Il regista ha spiegato che questa situazione lo ha molto imbarazzato. Queste le sue parole: “Sono diventato un bambino di cinque anni. Mi sentivo arrossire e tornare di soppiatto al mio monitor, privato di ogni tipo di dignità o autorità”.

Mentre gli altri co-protagonisti di Rigg hanno riconosciuto il potere che l’attrice aveva durante le riprese, l’hanno anche ricordata come una figura stimolante. Emilia Clarke, ad esempio, ha ripensato alla sua esperienza di riprese con Rigg. Ha dichiarato: “Come con Peter [Dinklage], stavo guardando un corso di recitazione. Continuavo a pensare: Okay, non è ancora la mia battuta, non ti sto solo guardando – davvero! Sto recitando con te”. Inoltre, Dormer ha detto: “Quando hai qualcuno che ha tanti riconoscimenti, stai zitto e guarda”.

Diana Rigg è morta il 10 settembre, all’età di 82 anni. Era conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni come Emma Peel in The Avengers e Olenna Tyrell. Diana Rigg, grazie al ruolo in Game of Thrones, ha ricevuto quattro nomination agli Emmy Award. Rigg è stata nominata CBE nel 1988 e Dame nel 1994 per i servizi al dramma.