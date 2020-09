Ci lascia all’età di 82 anni Diana Rigg, la Bond Girl di 007 e Lady Olenna in Game of Thrones

Recentemente è stato annunciato che l’attrice Diana Rigg, famosa per aver interpretato numerosi ruoli tra cui Emma Peel nella serie TV The Avengers e Olenna Tyrell in Game of Thrones, è morta all’età di 82 anni. La notizia è stata riportata sul sito ufficiale della BBC.

Addio a Lady Diana Rigg

La famosa attrice è nota per aver vestito i panni della Bond Girl Tracy, l’unica donna che è riuscita a diventare la signora di James Bond nella pellicola del 1969 Al servizio Segreto di Sua Maestà. Rigg è anche apparsa in Victoria di ITV e ha interpretato la Duchessa di Buccleuch nel dramma reale.

Più recentemente ha anche interpretato la signora Pumphrey nel nuovo adattamento di Channel 5 di Tutte le creature Grandi e Piccole.

Il suo agente ha rivelato che Diana Rigg è morta serenamente questa mattina presto. Era a casa con la sua famiglia, che ha chiesto ai media di rispettare la loro privacy in questo momento particolarmente difficile.

Sua figlia, l’attrice Rachael Stirling, ha però rilasciato una breve dichiarazione. Stirling ha detto: “La mia amata mamma è morta serenamente nel sonno questa mattina presto, a casa, circondata dalla famiglia. È morta di cancro, le è stato diagnosticato a marzo e ha trascorso i suoi ultimi mesi riflettendo con gioia sulla sua vita straordinaria, piena di amore, risate e un profondo orgoglio per la sua professione. Mi mancherà terribilmente.”

Per concludere, Sir Tom Stoppard ha aggiunto: “Per metà della sua vita Diana è stata la donna più bella della stanza. Andava a lavorare con le maniche rimboccate e un sorriso per tutti. Il suo talento era luminoso.”

