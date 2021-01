Dien Bien Phu, un manga che racconta la Guerra del Vietnam

Dien Bien Phu è la storia di un giovane reporter che si trova a Saigon nel ’65, senza essere pronto a raccontare la Guerra del Vietnam. Il manga di Daisuke Nishijima usa uno stile minimalista per raccontare una storia dall’impatto fortissimo, che Bao Publishing pubblica per la linea Aiken.

Dien Bien Phu, il manga che racconta la Guerra del Vietnam

Nel 1965 il Vietnam si trova al centro di un conflitto molto più grandi dei suoi confini. La divisione fra Nord e Sud diventa un conflitto dai risvolti mondiali, pieno di atrocità mai viste. In mezzo a questo marasma c’è Hikaru Minami, un fotografo giapponese di appena diciannove anni. Impreparato alla quotidianità mostruosa del conflitto, ha uno sguardo ingenuo verso quello che succede: attentati, bombardamenti, caccia ai Viet Cong e ufficiali senza nessuna pietà. Orrori che diventano normalità.

Hikaru rischia la vita ma viene salvato da una misteriosa guerriera, di cui si invaghisce subito. Lo stile kawaii e la grafica essenziale di Daisuke Nishijima dipingono un affresco complicato, raccontato in modo originale e innovativo. Questo volume di quasi 300 pagine, primo di una serie di dieci, espande il limite di quello che un manga può essere.

La Guerra del Vietnman a fumetti

Daisuke Nishijima è uno dei mangaka più influenti del Giappone. Nato a Tokyo, ha raccontato storie in tanti diversi generi, senza perdere il suo stile. Questo suo nuovo manga affronta un tema tema storico, di oltre 50 anni fa. Eppure racconta una storia con temi contemporanei, un vero romanzo storico a fumetti.

Trovate Dien Bien Phu vol.1 in libreria e fumetteria dal 4 febbraio 2021. Per maggiori informazioni, vi lasciamo il link al sito ufficiale di Bao Publishing. Che negli ultimi mesi ha lanciato molti libri interessanti, come L’Aida, di cui vi parliamo in questo nostro articolo.