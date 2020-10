La festa dei film in digitale inizia oggi

Tornano, anche in questo 2020 così complicato per l’industria cinematografica a ogni livello, i Digital Movie Days. L’iniziativa di Univideo, giunta ormai alla sua terza edizione, punta a promuovere in ogni modo l’offerta legale digitale di prodotti audiovisivi. Per questo motivo per quasi due settimane gli appassionati di cinema potranno scoprire film di ogni tipo a un prezzo davvero speciale, tutto in digitale.

Digital Movie Days, l’edizione 2020 al via

Grazie alla collaborazione con le principali piattaforme di distribuzione digitale (Apple TV, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten TV e TIM Vision) Univideo lancia ufficialmente la nuova edizione della propria iniziativa. Dal 23 ottobre al 2 novembre quindi sarà possibile ottenere tantissimi film a un prezzo scontato.

L’elenco, consultabile a questo indirizzo, raccoglie ben 120 pellicole con un’offerta pronta a soddisfare ogni gusto e ogni età. Tra i titoli in promozione si trovano ad esempio 1917, C’era una volta a… Hollywood, Bad Boys for life, Favolacce, Figli, La famosa invasione degli orsi in Sicilia e molto altro ancora. Tutti questi saranno disponibili per il periodo dell’iniziativa al prezzo di 4,99€, meno della metà rispetto alla cifra nei periodi abituali.

Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente UNIVIDEO e Presidente CG Entertainment, ha così commentato l’annuncio:

“La terza edizione dei Digital Movie Days ha un significato molto particolare, viviamo un quotidiano incerto e delicato e ciascuno di noi deve fare la propria parte per tutelare non solo la salute delle persone ma anche l’economia e la coesione sociale. L’industria audiovisiva è scesa in campo per essere al fianco degli italiani provando, attraverso questa iniziativa, a rafforzare quel senso di unione e di famiglia che aiuta a non perdere di vista i veri valori. L’iniziativa che ci accingiamo a vivere sarà importante perché permetterà a chiunque di poter acquistare in digitale film di ogni genere a prezzi davvero unici e con una qualità tecnologica altissima. Una scelta di responsabilità quella compiuta dalle nostre imprese ma anche un segnale forte contro la pirateria che rimane un problema rilevante per tutto il nostro settore“.

Per maggiori informazioni sui Digital Movie Days, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.