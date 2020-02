Chi non ha mai sognato di aver a che fare con dinosauri vivi e con un parco che li ospitasse? Insomma, chi non ha mai voluto visitare un Jurassic Park ma senza essere costretto a fuggire a gambe levate come nel celebre film?

Ebbene, il gioco da tavolo “Dinosaur Island” accontenterà i vostri desideri.

L’obiettivo? Creare il vostro parco di divertimenti a tema “dinosauri” guadagnando più soldi degli altri giocatori.

Dinosaur Island: l’ambientazione

“Diversi anni fa, gli scienziati hanno scoperto un modo per clonare dinosauri partendo dal DNA conservato all’interno di un fossile. Dopo alcuni inconvenienti, il processo si è stabilizzato. Oggi sono i musei ad essere praticamente estinti, dato che avidi investitori hanno trasformato le prime riserve di dinosauri in vivaci parchi a tema, veri santuari per gli appassionati di dinosauri di tutto il mondo. In Dinosaur Island ogni giocatore è il gestore di uno di questi parchi. Ti hanno consegnato le redini di un business in forte crescita: portare le fantastiche creature del Giurassico, Triassico e Cretaceo ai giorni nostri. Il pensionamento anticipato è tuo se riuscirai a rendere il tuo parco più grande e migliore degli altri concorrenti!”.

Tratta dal sito internet di Ghenos Games, il produttore della versione italiana, la presentazione sa essere coincisa e attrarre chi, come noi in redazione, anni fa è stato così colpito dal film Jurassic Park da voler scoprire qualcosa in più sui dinosauri.

Dinosaur Island: le meccaniche in breve

La durata è dettata dalle carte obiettivo che pescherete a inizio partita, scegliendo tra obiettivi brevi, medi o lunghi. Ad ogni modo la durata si attesta tra i 60 ed i 150 minuti di gioco a seconda di quante partite avete all’attivo e dalla scelta di obiettivi brevi o lunghi.

Durante ogni round, ciascun giocatore dovrà svolgere varie azioni: creare nuovi dinosauri per il proprio parco, assumere nuovi scienziati e ricercatori, costruire nuovi laboratori e strutture, migliorare la sicurezza del parco ed accogliere i turisti in visita.

Ma attenzione: tanti più dinosauri avrete nel parco, maggiore sarà la possibilità che scappino e divorino i visitatori. La sicurezza va tenuta sott’occhio!

In conclusione

Ci sono persone, come molti in redazione, che hanno Jurassic Park nell’elenco dei libri preferiti e dei film più visti.

Consigliamo una partita a queste persone, che lo troveranno coinvolgente e in grado di far scivolare via le ore di gioco senza accorgersene.

Ma anche per chi non ha una passione per il mondo dei dinosauri, il gioco sarà capace di essere attrattivo. Saremo in grado di riempire il parco di attrattivi dinosauri senza che diventino un incontrollabile problema? Riusciremo a sviluppare le strutture di ricerca senza che diventino un costo eccessivo?

Il gioco è molto variabile e questa caratteristica permetterà di trovarlo coinvolgente ad ogni partita.

Ci sono diversi elementi che aumentano la variabilità del gioco: le diverse carte obiettivo, l’ampio numero di scienziati che possono essere assunti nel proprio parco, la quantità di strutture disponibili. Insomma, ad ogni partita si può tentare una strategia diversa, con un conseguente diverso svolgimento.

Ad ogni partita potresti arrivare nettamente primo come drasticamente ultimo.

Durata di una partita: 60 – 150 min

Giocatori: 2-4

Prezzo : 74,90 €

Autori: Jon Gilmour e Brian Lewis

Grafica: Kwanchai Moria, Peter Wocken e Anthony Wocken

Edizione: Pandasaurus Games. Edizione italiana Ghenos Games