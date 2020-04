Diremo presto addio a un Guardiano della Galassia?

Il regista de I Guardiani della Galassia James Gunn è stato piuttosto attivo sui social media da quando è iniziata la quarantena. Molte sono state le domande ricevute dai fan in merito a Guardiani della Galassia Vol. 3. Un utente, in particolare, gli ha chiesto se “Qualcuno morirà in GOTG 3”. Gunn non si è sottratto e ha replicato con un “Sì“. Il portale comicbook ha allora sottolineato come la risposta del regista potrebbe ovviamente riferirsi a qualche personaggio di secondo piano, come un alieno anziché un vero membro dei Guardiani. Ma non si può fare a meno di essere preoccupati per il destino dei personaggi preferiti, specialmente dopo la morte di Yondu in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia una nuova versione di Groot

Intanto ciò che sappiamo è che anche il terzo capitolo della trilogia dei Guardiani della Galassia vedrà la presenza di una nuova versione di Groot. L’alieno dalla forma di albero doppiato da Vin Diesel sarà ovviamente presente nel nuovo film, ma avrà un look ancora differente da quello che abbiamo visto in passato. Groot è comparso sin dal primo episodio della trilogia, diventando un membro fondatore del team. Nel finale del film l’eroe si è sacrificato per i propri compagni di avventure, morendo e rinascendo in una nuova versione più giovane. Con l’aspetto di Baby Groot è comparso nel secondo capitolo della trilogia, per poi crescere ed essere all’incirca adolescente nelle due avventure degli Avengers.

Ricordiamo che il primo capitolo de Guardiani della Galassia è un film del 2014 diretto e co-scritto da James Gunn.Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures è il decimo film del Marvel Cinematic Universe. Basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, il film è stato scritto da Gunn e Nicole Perlman e vede tra i suoi protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. Oltre Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro.