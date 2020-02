Tra Disney e Sony è scoppiato l’amore. In un incontro tra i dirigenti Tom Rothman e Alan Horn, oltre a fare il punto della situazione su Spider-Man, si è parlato anche di futuro. La tempesta della scorsa estate sembra essere passata: il futuro del supereroe interpretato da Tom Holland è infatti stato il punto centrale del discorso. Come ha riportato dal portale The Hollywood Reporter, Tom Rothman ha sottolineato di essere entusiasta all’idea di proseguire il sodalizio iniziato anni fa. “Penso che questa sia quella che si definisce una vittoria per entrambe le parti”, avrebbe infatti esordito.

Tom Rothman fiducioso sul futuro di Spider-Man

Tom Rothman ammette di essere fiducioso: “È stata una grande vittoria per la Sony e certamente lo è stata anche per la Disney, ma soprattutto ha vinto il pubblico”. Poi aggiunge: “L’unica cosa che vorrei dire al riguardo è che i tempi di lavorazione e il ritmo delle negoziazioni non sempre vanno di pari passo. Nonostante ciò: “credo che saremmo arrivati a questo accordo in ogni caso e che la notizia della conferma l’aveva necessariamente anticipata”.

Il discorso Spider-Man è stato trattato con grande attenzione: “Il pubblico e i fan, che sono importanti per tutti noi, sembrano aver risposto davvero bene alle prove di Tom Holland e alle avventure di Spider-Man”. Il percorso sembra dunque delineato: “Sono stati un successo e a tutti è piaciuto il fatto che il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige fossero coinvolti”. L’accordo è totale: “Abbiamo avuto parecchi feedback positivi in merito e siamo tutti d’accordo che unire nuovamente le forze sarebbe un’ottima idea”.

Spider-Man 3 inizierà la fase di produzione tra non molto. Inoltre è molto probabile che il villain che darà filo da torcere a Tom Holland sia Kraven il Cacciatore. L’unica certezza finora riguarda la data di uscita del terzo Spider-Man, prevista per il 16 luglio 2021.