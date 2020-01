Dishonored si trasforma in un nuovo gioco di ruolo

Modiphius Entertainment è orgogliosa di annunciare il lancio di un nuovo gioco di ruolo ambientato nell’universo di Dishonored degli Arkane Studios.

Il gioco è stato sviluppato utilizzando una versione semplificata del 2d20 system, reso popolare dai suoi pluripremiati giochi di ruolo come Star Trek Adventures e Conan, e la sua uscita sul mercato è prevista per l’estate 2020.

Dishonored, per ampliare lo spazio di gioco

In stretta collaborazione con il co-direttore creativo di Dishonored, Harvey Smith, Modiphius ha lavorato assieme ad una selezione di scrittori e artisti, alcuni dei quali hanno già collaborato con gli Arkane Studios nella serie di videogiochi, il tutto per garantire che il prodotto finale sia all’altezza delle aspetative dei fan, proponendogli di poter esplorare l’Impero delle Isole sotto una nuova lente.

Il premiato sviluppatore Nathan Dowdell (Conan: Adventures in a Age Undreamed Of, Star Trek Adventures) ha adattato il 2d20 system su Dishonored, concentrandosi su una ritmica narrazione e mettendo in mostra gli strani poteri del Vuoto e la sempre presente meccanica del Caos – tutto sotto lo stendardo del nuovo Momentum. Modiphius ha riunito un team di creativi di talento, guidati da Federico Sohns, per portare sul tavolo l’essenza dell’universo di Dishonored.

Il gioco di ruolo Dishonored sarà distribuito in un book esclusivo con copertina rigida e contenente tutto ciò di cui i giocatori avranno bisogno per affrontare le strade di Dunwall, con una guida completa alla narrazione e una serie di avventure che li porteranno in un viaggio pieno di drammaticità, intrighi, inganni e occultismo. Insieme all’uscita del libro, ci saranno dadi personalizzati, carte e altri accessori.

Il book di Dishonored contiene tutte le regole e le informazioni di base necessarie per iniziare la tua avventura.

Di seguito e caratteristiche del libro: