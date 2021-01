Disincanto: dov’eravamo rimasti?

Netflix ci riporta a Dreamland dopo il cliffhanger della fine della seconda stagione. Ecco un recap per non perdere il filo

Disincanto torna su Netflix per la terza stagione, dopo aver chiuso la seconda con un cliffhanger: ecco un recap per ricordarsi a che punto eravamo. Dove abbiamo lasciato la principessa Bean, il demone Luci ed Elfo?

In questo articolo facciamo il punto sui personaggi con un riassunto delle prime due stagioni di Disincanto. Quindi da dopo il titolo colorato ci sono SPOILER su tutto lo show creato da Matt Groening. Se non avete ancora visto i primi venti episodi della nuova serie del papà dei Simpson e Futurama, non leggete oltre. Vi abbiamo avvertiti: non mandate demoni dalla battuta pronta a tormentarci.

SPOILER ALERT!!!

Disincanto, dove eravamo rimasti?

Dividiamo il recap di Disincanto nelle due stagioni, cercando di riportare tutti i dettagli che potrebbero tornare utili per questa terza tornata di dieci puntate. Molti episodi non seguono la trama seriale, quindi evitiamo di riassumerli. L’obiettivo è provare a ricordarci l’essenziale prima della nuova stagione: se il nostro riassunto durasse quanto il binge watching della serie, avrebbe meno senso di un elfo chiamato Elfo.

Stagione 1

La principessa Bean, orfana di madre, deve sposarsi ma preferisce continuare a bere e far baldoria. Suo padre re Zøg vuole farla sposare per “domarla” e continuare a vivere con la matrigna Oona e l’erede al trono Derek. Due maghi malvagi mandano il demone Luci per influenzarla negativamente ma diventa presto un compagno di bevute della giovane. Nel frattempo Elfo lascia il mondo degli elfi per conoscere Dreamland. Si imbatte in Luci e Bean, della quale si infatua subito.

Il padre di Bean, re Zøg, vuole il sangue magico di Elfo per l’Elisir dell’Immortalità. Nel tentativo di salvare Elfo, i tre protagonisti sostituiscono il sangue magico con quello di un maiale. Il pretendente alla mano di Bean principe Merkimer lo beve, trasformandosi in un suino dall’accento regale.

Il resto della stagione bilancia l’innamoramento di Elfo con le continue disavventure dei protagonisti, causate soprattutto dal fatto che sono spesso ubriachi e si cacciano in guai in stile fantasy. Una di queste avventure li porta a scoprire il metodo di produzione dell’Elisir dell’Immortalità.

Sia il Re che i protagonisti scoprono però che Elfo è solo un mezzo-elfo: il suo sangue non funziona. Il re decide allora di attaccare il mondo degli Elfi per ottenere del sangue, con il quale si scopre che vuole riportare in vita la madre di Bean, la Regina Dagmar. Durante l’attacco, Elfo muore. Bean decide di usare l’Elisir per salvare sua madre invece che il suo piccolo amico. Dagmar si rivela essere una strega potentissima, che pietrifica il regno e scappa con Bean, che non sa la verità.

Stagione 2

Nella seconda stagione Bean arriva con Dagmar nel suo castello. Si scopre che i due maghi che hanno assoldato Luci sono Becky e Colyd, fratelli di Dagmar, che sfruttano il fratello minore Jerry come servitore. Qui Bean scopre la crudeltà della madre, trova Luci nelle segrete e scappa. Lei e Luci contattano Elfo, finito in Paradiso. Gli dicono di andare all’Inferno (letteralmente), dove possono recuperarlo. Stanno per essere catturati ma sono salvati da Jerry, che si sacrifica per loro.

Elfo riesce a farsi spedire all’Inferno dopo aver insultato Jerry, facendo arrabbiare Dio. Luci con doppi e tripli giochi riesce a liberare la sua anima dal regno dei morti e Bean la fa ricongiungere con il corpo. Il terzetto è di nuovo insieme. Tornano a Dreamland, dove cercano di aiutare la convivenza degli abitanti con gli Elfi, trasferitisi nei sobborghi della città. Bean ha continui incubi in cui rivede Dagmar, che sembrano provocati da un carillon della madre, di cui non riesce a liberarsi. Nella parte centrale della stagione si intensificano le relazioni fra i personaggi: Luci esce con l’ex-ragazza di Elfo Kissy, che poi lo abbandona. Bean invece diventa un po’ (ma molto poco) più responsabile, prendendosi cura dei problemi degli elfi in città.

I tre non fanno a tempo ad abituarsi alla nuova normalità che un drago attacca il regno. Bean scopre però che non è un drago ma una macchina costruita nel regno di Steamland, dove fra le molte macchine la principessa prende una pistola. Tornata a Dreamland, per sbaglio spara a Re Zøg. Con il re malato, il consigliere Odval e la Druida prendono il potere e accusano Bean dell’omicidio. Al processo, Elfo racconta che Bean è venuta all’Inferno per salvarlo, convincendo tutti che è una strega. I tre sono messi al rogo e pensando di morire (compresoLuci che ha rinunciato alla sua immortalità per salvare gli amici dall’Inferno). La piattaforma del rogo cade: il terzetto viene salvato dal popolo sotterraneo, i Trogs, e dalla Regina Dagmar, che regge il carillon. E così restiamo, in attesa dei nuovi episodi…

Disincanto: cosa aspettarci dalla terza stagione?

A giudicare dal trailer e dalle ultime puntate della seconda stagione, ci sono parecchie domande che potrebbero avere risposta nella nuova stagione:

Chi c’è dietro Odval e il circolo di cospiratori misterioso ?

? Che intenzioni ha Dagmar?

Chi sono i Trog?

Cosa succederà a re Zøg e a Derek, salito al trono al posto suo?

Inoltre ci aspettano nuove avventure in Steamland, l’universo steampunk introdotto nella penultima puntata della seconda stagione. E poi restano moltissimi misteri. Come la profezia che ha portato alla nascita di Bean, accennata all’inizio della seconda stagione. Oppure il mistero riguardo Elfo: chi è la madre?

Possiamo aspettarci moltissime risposte in questa terza stagione di Disincanto. E anche un sacco di gag stupide, siamo certi.