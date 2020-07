Disney celebra la giornata mondiale dell’amicizia con una nuova iniziativa...

Circa metà degli italiani crede che essere leali sia la chiave per avere un’amicizia duratura. In occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia, uno storico prende ispirazione dai grandi amici Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Pluto e Pippo per mettere in luce gli ingredienti necessari a dare vita ad amicizie in grado di durare tutta la vita. Con l’hashtag #MickeyFriendshipChallenge Disney festeggia gli amici più cari e offre loro lo spunto per ringraziarsi a vicenda. L’attrice e produttrice, Yara Shahidi, la Supermodel Internazionale, Gigi Hadid e il pluripremiato artista e attivista, Chance the Rapper contribuiscono a dare il via alla campagna che invita i fan a celebrare i propri amici.

Queste le componenti principali per un’amicizia duratura

Intanto sono stati svelati i risultati di una nuova ricerca, da cui è emerso che essere affidabili e leali e abbracciare le reciproche differenze sono le componenti principali per coltivare un’amicizia in grado di durare tutta la vita. Il sondaggio, che ha preso in esame 1000 adulti, è stato commissionato per celebrare la campagna Stay True. Questa celebra i 90 anni di amicizia sullo schermo dei Sensational Six – Topolino e Minni, Paperino e Paperina, Pluto e Pippo – i quali sono sempre stati fedeli l’uno all’altro. Yara Shahidi, Gigi Hadid e Chance the Rapper contribuiscono a dare il via alla campagna con post che celebrano i loro migliori amici Sayeed Shahidi, Ehsan Shahidi, Olivia Perez e Taylor Bennet.

Come parte del lancio, Disney lancia l’hashtag #MickeyFriendshipChallenge e pubblica video divertenti che possono dare vita a svariati meme e adesivi digitali per permettere a gruppi di amici di creare selfie, condividere momenti speciali e ringraziarsi per la sincerità dimostrata. I Sensational Six sono famosi per la lealtà reciproca che li lega. Secondo la ricerca, la lealtà è una delle qualità più importanti che le persone cercano in un migliore amico (48%). La ricerca ci svela che gli italiani credono che l’affidabilità (69%) sia il tratto più importante in un’amicizia, così come accettare le reciproche differenze (51%). Oltre a comprendere i reciproci difetti (49%) e avere valori e principi morali simili (47%). In media, le persone hanno soltanto tre amici intimi e hanno incontrato il proprio migliore amico entro i 17 anni di età.

Disney prende d’esempio le caratteristiche dei suoi personaggi

Proprio come nei film. I 10 tratti fondamentali di un’amicizia duratura, secondo novant’anni di avventure vissute da Topolino e i suoi amici: Lealtà (come Pluto che è sempre al fianco di Topolino). Onestà (anche se non è sempre quello che vogliono sentire, i sei sono sempre onesti l’uno con l’altro). Gentilezza (come Paperino che inizia un lavoro extra per il suo grande appuntamento con Paperina). Comprendere i reciproci difetti (gli amici perdonano sempre i reciproci difetti, come l’irritabilità di Paperino o la sbadataggine di Pippo). Condividere gli stessi interessi (come l’amore per la pesca di Topolino e Pluto).

Accettare le differenze (non importa se sei spiritoso come Paperina, o allegro e spensierato come Pluto). Sostenere le reciproche ambizioni (come Topolino, che ha sempre sostenuto la carriera e le aspirazioni di Minni) . Condividere lo stesso senso dell’umorismo (puoi ridere sempre come Topolino, o fare battute comiche come Pippo). Dedicare il proprio tempo all’altro (un tema ricorrente con Topolino e Minni). Essere premurosi (una caratteristica dimostrata dalle feste di compleanno a sorpresa che i sei pianificano per ciascuno ogni anno).