Disney non lascerà i cinema, nonostante la svolta streaming

Non c’è dubbio, la Disney sta facendo un grande cambiamento nella sua strategia riguardo i contenuti. Il CEO della Disney Bob Chapek ha rilasciato una dichiarazione in cui rivela che la società sta consolidando l’intera attività di intrattenimento nel tentativo di concentrarsi maggiormente sui suoi prodotti di streaming. In una chiacchierata con Julia Boorstin della CNBC su Closing Bell, il capo della Disney ha ribadito il passaggio allo streaming. Ha anche assicurato agli espositori che la compagnia non ha intenzione di abbandonare le uscite cinematografiche.

Le dichiarazioni di Bob Chapek

“Come sapete, abbiamo beneficiato di uno straordinario rapporto con i cinema per molti anni. Poiché le dinamiche cambiano nel mercato, tuttavia, vogliamo continuare ad offrire ai consumatori anche contenuti per chi vuole andare al cinema”. Bob Chapek ha anche parlato del fatto che la fiducia dei consumatori, soprattutto quando si tratta di frequentare i cinema, è ai minimi storici. “Ma allo stesso tempo, ci sono molti consumatori che vogliono guardare un film in sicurezza, con i comfort e la comodità della propria casa, per svariati motivi”.

“Quindi vogliamo assicurarci di mettere il consumatore al primo posto, e il consumatore prenderà la decisione di come consumare i nostri media rispetto a qualche decisione arbitraria che possiamo prendere dal punto di vista della distribuzione”. Bob Chapek non entra nei dettagli, anche se ha menzionato che la prossima conferenza degli investitori della società sarà un evento importante. Ovvero quando si tratterà di scoprire di più sulla nuova struttura e sui piani aziendali della Disney. “Penso che ne sentirete parlare molto di più il 10 dicembre, quando terremo la nostra prossima conferenza per gli investitori”. Per poi concludere: “Abbiamo in programma di condividere molti più dettagli su come la riorganizzazione si traduca poi in azioni commerciali, quindi non vedo l’ora di condividere molto di più il 10 dicembre”.