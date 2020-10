Disney+ mostrerà avvisi prima di classici con contenuti razzisti

Su Disney+ apparirà un avviso prima di vecchi film di animazione con contenuti considerati razzisti. Nella sua versione inglese, l’avviso recita “Questo programma include rappresentazioni negative e/o offese di persone e culture”. Questo apparirà tra gli altri, prima di Peter Pan, Dumbo e Gli Aristogatti. Negli Aristogatti – del 1970 – uno dei personaggi di origini asiatiche si vede rappresentato con degli occhi schiacciati e denti enormi. Tra le altre spiegazioni della Disney su questi contenuti c’è Peter Pan – del 1953 – che contiene dei personaggi “indigeni” che parlano una lingua impossibile da comprendere e si riferiscono a loro come “pellerossa”. In Dumbo – del 1941 – i personaggi dei corvi sono una sorta di omaggio ai ministrel show, spettacoli in cui attori bianchi con il volto dipinto di nero impersonavano delle versioni, sotto forma di caricatura, degli schiavi neri.

La spiegazione della Disney

In risposta, Disney ha ora aggiunto il seguente avviso di contenuto che apparirà prima di ciascuno dei film culturalmente insensibili. “Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture”. Per poi aggiungere: “Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo impatto dannoso, imparare da esso e stimolare la conversazione per creare un futuro più inclusivo insieme”. Con una promessa: “Disney si impegna a creare storie con temi ispiratori e ambiziosi che riflettano la ricca diversità dell’esperienza umana in tutto il mondo”.

Questo messaggio appare per 12 secondi prima di Dumbo del 1941, Peter Pan del 1953, Swiss Family Robinson degli anni ’60 e Gli Aristogatti degli anni ’70 senza la possibilità per gli spettatori di saltarlo. In fondo al messaggio, Disney+ incoraggia anche il pubblico a visitare una sezione del sito Disney chiamata “Stories Matter”, dedicata alla discussione delle sue intenzioni di approfondire il suo passato dannoso e migliorare in futuro.