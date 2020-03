L’attesa è finita: Disney Plus (Disney+) è finalmente arrivato in Italia. Ora che i tantissimi contenuti del catalogo sono a nostra disposizione, la domanda è: da dove iniziare? Cosa guardare su Disney+? Spulciando tra i titoli in lista al lancio, abbiamo deciso di consigliarvene alcuni per iniziare al meglio questa nuova avventura.

Disney+ cosa guardare? Da dove si comincia?

Partiamo dalle serie tv originali col titolo probabilmente più atteso: The Mandalorian. Si tratta della la prima serie TV live-action ambientata nell’universo di Guerre stellari. Le vicende avvengono circa cinque anni dopo quelle del film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza. Il protagonista è un cacciatore di taglie Mandaloriano che opera oltre i confini della Nuova Repubblica. Molta fiducia c’è anche per la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars che promette sviluppi ancora una volta sinistri, tra cospirazioni e complotti politici.

Tra i film originali invece Stargirl appare il titolo più promettente. Lo show è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jerry Spinelli e pone l’attenzione sulla “non conformità” e l’espressione personale degli adolescenti al liceo. Incuriosisce sicuramente anche per il cast: nei panni della protagonista c’è infatti Grace VanderWaal, che in molti già conoscono per l’essere la ballerina e star dei video musicali di Sia; ma c’è anche Graham Marc Verchere, già visto in Fargo, The Good Doctor e Summer of 84.

Nell’ampio catalogo troverete anche molti live-action. Da quali partire? Lilli e il Vagabondo, Aladdin e Il re leone sono sicuramente tre ottime scelte. Tre atmosfere e storie molto differenti, tre avventure che, assicuriamo, sono di grande impatto.

Nonostante non siano disponibili già al lancio, non possiamo non ricordarvi che nel catalogo saranno presto presenti Onward e Frozen 2 – Il Segreto Di Arendelle. Due avventure nuove di zecca per gli amanti della Disney, presto a disposizione sulla piattaforma.

Marvel, Star Wars e Pixar: cosa guardare su Disney+?

Tra le proposte anche i film Marvel, Star Wars e Pixar. Quale occasione migliore per recuperare o rivedere tutta la saga Avengers e tutti i primi 7 episodi della saga ‘stellare’? Tante anche le serie tv a disposizione. Tra queste si evidenzia Agent Carter, che racconta le vicende di Peggy ai primordi dello S.H.I.E.L.D. accompagnata da Howard Stark. Un’ottima idea per chi non sa cosa guardare su Disney+.

Nella categoria delle serie animate spicca la decisione di puntare sui I Simpson, scelta che sarà sicuramente graditissima a molti utenti. Guardando invece i film a disposizione, tra i nostri consigli non può mancare il campione d’incassi Avatar. Ma se desiderate scoprire qualcosa di più sulla Disney e la sua genesi, pellicola imperdibile è Saving Mr. Banks. Un film del 2013, diretto da John Lee Hancock, con protagonisti Emma Thompson nei panni di Pamela Lyndon Travers e Tom Hanks nei panni di Walt Disney. La pellicola, pur prendendosi diverse libertà circa la verità degli eventi, si ispira alla storia vera del padre dei film d’animazione.

Ovviamente non mancheranno i film classici della Casa di Topolino da rivedere praticamente tutti per gli amanti del genere.

Disney+, non solo film e serie tv

L’offerta Disney non si ferma a film e serie tv ma offre anche tantissimi documentari. Tra questi Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, un viaggio straordinario attraverso le incredibili storie che si nascondono dietro le cose più semplici. Marvel’s Hero Project sarà una serie documentario che racconterà il percorso di ragazzi normali, capaci di rendersi degli eroi grazie alle proprie azioni.

Vi ricordiamo che Disney+ offre un periodo di prova di sette giorni per scoprire il suo catalogo. Conclusa questa settimana gratis, potrete concludere l'iscrizione senza costi aggiuntivi.



Il catalogo completo di Disney+

Ecco tutti i principali contenuti disponibili al lancio per scoprire cosa guardare su Disney+:

Serie Tv Originali

High School Musical: The Musical: La Serie

The Mandalorian

Diary of a Future President

Star Wars: The Clone Wars stagione 7

Film Originali

Noelle

Togo

Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato

Stargirl

Cortometraggi Originali

Toy Story – I Perché di Forky

Toy Story – Vita Da Lampada

Pixar Tra La Gente

SparkShorts

Short Circuit

Documentari Originali

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum

Encore!

Marvel’s Hero Project

The Imagineering Story

One Day at Disney

Disney’s Fairy Tale Weddings

Pick of the Litter

Shop Class

Be Our Chef

Disney Family Sundays

Film Classici Disney

Biancaneve e i 7 nani

Pinocchio

Fantasia

Dumbo l’elefante volante

Bambi

Le avventure di Peter Pan

Lilli e il Vagabondo

La bella addormentata nel bosco

La Carica dei 101

Il libro della giungla

Gli aristogatti

Robin Hood

Le avventure di Bianca e Bernie

La Sirenetta

Pocahontas

Il gobbo di Notre Dame

Tarzan

Lilo & Stitch

Koda, fratello Orso

Rapunzel – L’intreccio della torre

Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri

Ralph Spaccatutto

Big Hero 6

Oceania

Ralph Spacca Internet

Film Live-Action Disney

Aladdin

Cenerentola

La Bella e la Bestia

La Carica dei 101 – Questa volta la magia è vera

Il Drago Invisibile

Il Libro della Giungla

Il Re leone

Lilli ed il vagabondo

Maleficent



Film Marvel

Ant-Man

Avengers

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Black Panther

Captain America – Il Primo Vendicatore

Civil War

The Winter Soldier

Captain Marvel

Doctor Strange

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galssia Vol.2

Thor

Thor: The Dark World

Thor: Ragnarok

Film Star Wars

Star Wars episodio 4 – Una nuova speranza

Star Wars episodio 5 -L’impero colpisce ancora

Star Wars episodio 6 -Il Ritorno dello Jedi

Star Wars episodio 1 – La Minaccia Fantasma

Star Wars episodio 2 – L’attacco dei cloni

Star Wars episodio 3 – La vendetta dei Sith

Star Wars episodio 7 – Il Risveglio della Forza

Film Pixar

A Bug’s Life

Alla ricerca di Nemo

Alla ricerca di Dory

Coco

Cars 1, 2 e 3

Gli Incredibili

Gli Incredibili 2

Inside Out

Il viaggio di Arlo

Monsters & Co.

Monsters University

Ratatouille

Ribelle – The Brave

Toy Story 2

Toy Story 3

Up

Wall-E

Serie animate

I Simpson

Gravity Falls

Darkwing Duck

Gargoyles

Phineas and Ferb

Cip e Ciop Agenti Speciali

Ultimate Spider-man

Kim Possible

Mickey and the Roadster Racer

Star Wars Resistance

Avengers – I più potenti eroi della Terra

La legge di Milo Murphy

Avengers Assemble

Big Hero 6: La serie

Guardiani della Galassia

I Gummi

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è

Hulk e gli agenti S.M.A.S.H.

Puppy Dog Pals

Serie Tv

Runaways

One Strange Rock

Inhumans

Agent Carter

Hannah Montana FOrever

BOu Meets World

Jessie

Fairy Tale Wedding

The incredible Dr. Poò

Diary of a Future President

Drain the Oceans

One Day at Disney

The Imagineering Story

Austin & Ally

Good Luck Charlie

Bunk’d

Pick of the Litter

Film