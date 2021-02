Disney+ è crashato brevemente per il settimo episodio di WandaVision...

I fan di WandaVision si sono bloccati su Disney+ durante l’episodio 7. I rapporti indicano che le segnalazioni di problemi per il servizio Disney + sono aumentate intorno alle 2 del mattino di venerdì 19 febbraio, esattamente nello stesso momento in cui è arrivato il nuovo episodio di WandaVision. Ulteriori rapporti e reazioni sui social media affermano che Disney + è rimasto inattivo per circa 10 minuti per alcuni abbonati. Anche gli utenti del Regno Unito hanno segnalato interruzioni. Se non altro, il breve picco parla dell’eccitazione che WandaVision ha causato negli utenti nel corso della sua stagione.

Anche nell’episodio 5 si sono verificati problemi

Questa non è la prima volta che WandaVision ha causato il crash a Disney+: anche l’episodio 5 della serie ha causato interruzioni. Di certo un problema (seppur momentaneo) per Disney+ ma un ottimo risultato per i Marvel Studios. WandaVision è il primo tie-in della serie TV Marvel Cinematic Universe, e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha fatto alcune grandi promesse su ciò che questa nuova fase del franchise avrebbe offerto ai fan. “[Tutto], per la prima volta, si collegherà. Quindi l’MCU sarà sullo schermo della TV a casa su Disney + e si collegherà con i film, quindi andrà avanti e indietro. È entusiasmante espandere il MCU in modo ancora più grande e altezze migliori”, ha dichiarato.

La serie, creata da Jac Schaeffer a partire da un’idea del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e di Visione. Kat Dennings (Darcy Lewis in Thor e Thor: The Dark World), Randall Park (l’Agente dell’FBI Jimmy Woo in Ant-Man and The Wasp). Oltre a Teyonah Parris (la versione adulta di Monica Rambeau), Kathryn Hahn (la misteriosa vicina Agnes) e Josh Stamberg (il direttore dello S.W.O.R.D. Tyler Hayward).