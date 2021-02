Disney+ svela le date di uscita di Loki, The Bad Batch e tante altre ancora

Da The Falcon and The Winter Soldier a Star Wars: The Bad Batch fino a Loki: ecco tutte le date

Durante il Winter Press Tour della Television Critics Association, sono state annunciate le date di uscita di svariati show targati Disney+. A marzo debutta la seconda serie Marvel per Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Il venerdì successivo, arriva la serie di sequel di Mighty Ducks, The Mighty Ducks: Game Changers, con Lauren Graham ed Emilio Estevez.

Le date ufficiali di uscita degli show targati Disney

L’11 giugno compare la terza serie Marvel, Loki (sebbene una data non sia stata annunciata ufficialmente, Kevin Feige ha confermato che What If …? Sarà la serie Marvel dopo Loki). Il prossimo spettacolo di Star Wars è Star Wars: The Bad Batch, uno spin-off animato di Star Wars: Le Guerre dei Cloni. La prima sarà il 4 maggio. Ci sono tre follow-up dei preferiti della Disney a luglio. Parliamo di una nuova serie di Monsters Inc., Monsters at Work, un nuovo Chip ‘N’ Dale e una serie di Turner e Hooch con Josh Peck nel ruolo del figlio del personaggio di Tom Hanks del 1989 film.

Di seguito tutte le date degli show. Il 19 Marzo The Falcon and The Winter Soldier. Il 26 Marzo The Mighty Ducks: Game Changers. Il 16 Aprile tocca a Big Shot. Nel mese di Maggio abbiamo il 4 Star Wars: The Bad Batch, mentre il 14 High School Musical: The Musical: The Series Season 2. Nel mese di Giugno l’11 arriva Loki insieme a Zenimation Season 2. Il 25 Giugno tocca a The Mysterious Benedict Society. Nel mese di Luglio invece abbiamo il 2 Monsters at Work, il 16 Turner & Hooch, ed infine il 23 Chip ‘N’ Dale: Park Life. Ricordiamo che Loki debutterà quindi con circa un mese di ritardo rispetto al precedente annuncio durante il Disney Investor Day che la dava come in partenza a maggio 2021.