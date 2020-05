Disney+ è perfetto per celebrare al meglio lo Star Wars Day

May the Force be with you! È ormai l’iconica frase che accompagna lo Star Wars Day, il giorno in cui si celebra il fantascientifico universo creato dalla mente di George Lucas. Il 4 Maggio dunque è una data importante tanto quanto il Natale per i fan di tutto il mondo. A riconoscimento di ciò, Disney+ ha deciso di onorare tale giornata mettendo a disposizione dei suoi utenti 7 nuovi avatar per personalizzare i propri profili. Naturalmente i nuovi avatar sono tutti ispirati a Star Wars e includono i seguenti personaggi:

Darth Maul

Jabba the Hutt

Bo Katan

D-O

Capitano Rex

Porg

Clone Trooper della 332esima compagnia

Star Wars Day “May the Force be with you!”

L’arrivo degli inediti avatar si aggiunge alla speciale personalizzazione della piattaforma iniziata lo scorso venerdì 1° maggio. Gli artwork nella parte superiore della schermata iniziale di Disney+ si sono arricchiti con la concept art di Star Wars realizzata dal leggendario illustratore Ralph McQuarrie nel 1975, che raffigura i droidi nel deserto. I fan possono oltretutto ammirare i personaggi dell’universo Star Wars raffigurati nel murale commemorativo realizzato da Jason Palmer e altri celebri artisti in occasione della Star Wars Celebration 2019.

L’aggiunta di concept art si concluderanno oggi 4 Maggio e le locandine di ogni film e serie verranno sostituite con le concept art originali per tutti i titoli dell’universo Star Wars.

Quale miglior modo di celebrare lo Star Wars Day se non godersi l’ampio catalogo di film e programmi dedicati su Disney+?

Disney+, un catalogo ricco di contenuti dedicati a Star Wars

Tra i vari contenuti presenti sulla piattaforma streaming sono presenti la premiere della docuserie di 8 episodi Disney Gallery: The Mandalorian e il finale della pluripremiata serie animata Star Wars: The Clone Wars. A questi contenuti originali si unirà Star Wars: L’Ascesa di Skywalker che completerà la saga degli Skywalker presente su Disney+, per la prima volta tutta in un unico posto. La line-up del 4 maggio è stata anticipata dall’episodio finale della prima stagione di The Mandalorian, disponibile sulla piattaforma dallo scorso venerdì 1° maggio.