Disney+ Italia, apre il profilo Twitter rispondendo alle domande

L’arrivo di Disney+ in Italia è sempre più vicino. La piattaforma farà il proprio debutto nel territorio nazionale fra poco più di un mese (grazie al contributo di una delle sue star più amate). I preparativi per questo atteso inizio del servizio sono in corso e fra questi c’è anche l’apertura di canali di comunicazione ufficiali. E fra questi, il profilo Twitter che ha iniziato a pubblicare proprio ieri, dando risposte a tanti dei dubbi degli utenti.

Disney+ Italia, il profilo Twitter conferma che si potranno scaricare i contenuti

Ci siamo riscaldati e siamo pronti al lancio di #DisneyPlus, previsto per il 24 marzo. Oggi risponderemo ad alcune delle vostre domande. Stay tuned! pic.twitter.com/lGt1EWNMFO — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 17, 2020

In risposta al tweet che potete trovare qui sopra, ci sono tutte le domande a cui Disney+ ha risposto in merito a ciò che ci si può aspettare dalla versione italiana del servizio. La prima è la conferma che ci saranno tante release nel corso dell’anno, tra contenuti originali e blockbuster. Le uscite recenti arriveranno piano piano, in numero sempre maggiore, con un catalogo in crescita.

Tra le conferme più interessanti in merito al servizio, c’è quella relativa al periodo di prova. per tutti gli utenti che si registreranno al lancio infatti ci sarà una settimana in cui testare gratuitamente il servizio, una pratica comune in queste piattaforme, ma che non è da dare per scontata.

La piattaforma ha dichiarato che la maggior parte dei contenuti originali dovrebbe arrivare in contemporanea con gli Stati Uniti. Potrebbero però esserci variazioni nel catalogo dei diversi Paesi, anche se Pinocchio e tanti altri Classici Disney non mancheranno. Fra questi contenuti, anche serie storiche come Darkwing Duck, DuckTales e molte altre (ancora da svelare).

Sul lato tecnico, il profilo ha svelato che ci sarà la possibilità di creare fino a 7 profili con un abbonamento, mentre lo streaming contemporanea sarà disponibile su fino a 4 device. Sarà inoltre possibile scaricare i contenuti per la fruizione offline, senza limiti nel catalogo.

Disney+ arriverà ufficialmente in Italia il prossimo 24 marzo.