Disney+ Italia: Baby Yoda anticipa la data di uscita della piattaforma!

La data di uscita di Disney+ in Italia è sempre più vicina. Da alcune settimane ormai sappiamo che il nuovo, attesissimo servizio di streaming, è pronto a debuttare anche nel nostro Paese. Era infatti giunta comunicazione relativa a un lancio per il 31 marzo, ma sembra che qualcuno non riesca proprio ad aspettare per visitare l’Italia. E quel qualcuno è una delle principali nuove stelle della piattaforma, ovvero il Bambino di The Mandalorian (noto sul web come Baby Yoda).

Disney+ Italia uscita anticipata al 24 marzo!

Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su https://t.co/XjmwSqqgbg per maggiori informazioni. pic.twitter.com/gwNuf9NKrB — Disney IT (@Disney_IT) January 21, 2020

In video pubblicato questa mattina sui canali social del servizio (e che trovate qui sopra) vediamo proprio il piccolo personaggio che gioca con dei bottoni sulla nave del Mandaloriano, cambiando la data di debutto del servizio, con il cacciatore di taglie costretto a rimetterla a posto ogni volta. Alla fine però a vincere è proprio il Bambino, per la felicità di tutti i fan italiani, che avranno quindi accesso a Disney+ a partire dal 24 marzo. Un modo molto carino e divertente per annunciarlo, riutilizzando una delle scene più amate dello show.

Andando a visitare il sito ufficiale sono già disponibili i prezzi che la piattaforma avrà in Italia. Ricalcando il modello visto in altri Paesi dove il servizio è già attivo, Disney+ avrà un costo pari a 6,99€ al mese o, in alternativa, 69,99€ all’anno. Non c’è ancora notizia di eventuali pacchetti cumulativi o offerte per periodi più lunghi, ma vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità.

Oltre a The Mandalorian, prima serie TV live-action dedicata all’universo di Star Wars e primo grande successo della piattaforma, ci saranno diversi altri contenuti originali disponibili al lancio. Dalla serie di documentari Il mondo secondo Jeff Goldblum alla versione live-action di Lilli e il Vagabondo, passando per Encore!, Un giorno in Disney e molto altro ancora, ci saranno prodotti per tutti i gusti.

E voi, siete pronti per l’uscita di Disney+ in Italia?