Disney, le più belle storie dedicate al Cinema

Disney presenta la raccolta a fumetti delle più belle storie ispirate alla Settima Arte.

La raccolta presenterà un omaggio particolare a Federico Fellini del quale, il 20 gennaio, ricorre il centenario dalla nascita: così il grande regista incontrerà Walt Disney nella memorabile storia a fumetti dedicata a “La Strada”.

Disney, Più di un omaggio a Federico Fellini

Sarà infatti il 20 Gennaio che il volume arriverà nelle librerie di tutta Italia, edito da Giunti Editore, e sarà proprio la storia La strada ad aprire il libro, dedicandola al grande regista. Più che una parodia, è un omaggio affettuoso e sincero, al maestro del cinema riminese.

Di seguito la sinossi della storia:

“Nelle tavole del fumetto, Minni si cala nei panni della povera ragazza di paese, Gelsomina (nel film interpretata da Giulietta Masina); la parte del rude e animalesco girovago Zampanò (Anthony Quinn nel cult movie) è invece ricoperta da Gambadilegno; mentre a Topolino tocca quella del funambolo conosciuto come “Il Matto”, che nel film era Richard Basehart. Per rendere meglio lo spirito del film di Fellini, che compare “di persona” in caricatura nella storia insieme a Giulietta Masina e a un giovane Walt Disney, Cavazzano riporta indietro le lancette del tempo e disegna Topolino, Gambadilegno, Minni e tutti i personaggi comprimari della storia, ricorrendo alla grafica degli anni Trenta. Fu Giulietta Masina ad avere questa intuizione artistica.”

“Avevo pensato a Topolino con i costumi del film” spiega Giorgio Cavazzano, disegnatore della storia “invece arrivò la telefonata di Giulietta Masina che chiedeva di disegnare Topolino e Minni nelle vesti di una volta, con pantaloncini e gonnellino, perché le ricordavano la sua infanzia”.

“Non avrei mai immaginato di avere una soddisfazione così totale, lusinghiera e prestigiosa quanto una laurea ad honorem” commentò Fellini riguardo la trasposizione disneyana del suo capolavoro.

Questa storia non è l’unico omaggio al grande regista romagnolo presente nel volume in uscita. Gli appassionati potranno divertirsi a trovare similitudini e parodie leggendo anche Topolino e il ritorno alla Dolce vita in cui la famosa scena della Fontana di Trevi viene ricreata con Minni nei panni di Anita Ekberg e le vignette in bianco e nero riportano la magica atmosfera del film sulla carta.

Un “gioiellino”, invece, è la brevissima storia muta scritta da Vincenzo Mollica e disegnata da Giorgio Cavazzano, sempre dedicata al Maestro, dove Topolino e Minni arrivano a Hollywood per consegnare il più importante riconoscimento cinematografico nelle mani di Giulietta Masina e Federico Fellini.

Le più belle storie Disney del Cinema si completa con altre 13 avventure a fumetti in cui Topi e Paperi hanno a che fare col mondo cinematografico, tra ironia, colpi di scena e divertenti parodie. Come Paperino Attore da Oscar o Paperica e il doppio fiasco di successo, una delle rare volte in cui si incontrano Topolino e Zio Paperone in una stessa storia.