Ha aperto da pochi giorni Disney Magic Moments, nuovo sito nato nell’ambito dell’iniziativa omonima. Il progetto nasce per portare la magia dello studio nella casa di tante famiglie, con contenuti di ogni tipo. Questa piattaforma fungerà da accentratore per un progetto di intrattenimento musicale creato da Disney a supporto della Croce Rossa Italiana.

Disney Magic Moments, la magia a casa tua

Per inaugurare il sito è arrivata Francesca Michielin, che ha contribuito con una propria personale interpretazioni di Riflesso. Si tratta di uno dei pezzi più noti e amati della colonna sonora di Mulan, grande classico animato dello studio. Tra i tantissimi che ricordano questo film con affetto c’è Michielin stessa, che ha dichiarato:

“Mulan è uno dei miei personaggi preferiti del mondo Disney, di grande ispirazione. Combatte al posto del padre e salva la Cina, la considero un’icona di forza e indipendenza“.

Su Disney Magic Moments quindi sarà possibile trovare tanti contenuti interessanti tra tutorial e giochi per i più piccoli, oltre appunto a contributi musicali speciali. Questi ultimi conterranno tutti un messaggio che richiami al Tempo della Gentilezza. Si tratta di un’iniziativa di Croce Rossa Italiana, che punta a fornire il supporto alle persone più fragili che si sono trovate isolate durante l’emergenza sanitaria.

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato:

“Ci sono diversi valori e aspetti che ci fanno sentire vicini a Disney Italia: portare sollievo alle famiglie attraverso gesti di gentilezza e di condivisione è sicuramente uno di questi. Non è un caso che lo stesso Walt Disney sia stato un volontario della Croce Rossa. Siamo lieti di collaborare per questa attività e speriamo possa essere d’ispirazione per chi volesse dare il proprio contributo e far parte di ‘Un’Italia Che Aiuta“.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Daniel Frigo, Country Manager and Head of Studio Distribution Italia & TIG per Disney, che ha affermato:

“Siamo lieti di questa iniziativa che ci ha permesso di essere accanto alle famiglie italiane e di sposare un messaggio ricco e positivo come quello della Croce Rossa Italiana. Ora più che mai condividere momenti significativi con i propri cari assume un valore fondamentale e siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte mettendo a disposizione la magia delle nostre storie e dei nostri personaggi“.