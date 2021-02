I migliori titoli in arrivo su Disney+ a marzo 2021...

Il catalogo di Disney+ si è arricchito di 249 film e 42 serie TV con l’arrivo di Star, ma questo non significa che la piattaforma di streaming non abbia in serbo tante ottime uscite nel mese di marzo 2021. Ci sono infatti nuovi prodotti originali, film d’autore e classici. Un grande catalogo, per tutti i gusti.

Disney+: tutte le uscite del mese di marzo 2021

Sono davvero moltissime le nuove uscite su Disney+ destinate al mese di marzo. Sembra che Topolino non voglia rallentare dopo l’uscita di Star, il nuovo canale per serie TV e film più da adulti. Anzi ne approfitta per lanciare una serie di prodotti pensati per tutti i gusti e per tutte le età.

Serie TV, film e altro su Disney+ a marzo 2021

Il 19 marzo arriva la seconda attesissima serie Marvel, The Falcon and The Winter Soldier. Un’avventura adrenalinica che riprende la relazione fra i due supereroi, rimasta in sospeso dopo Endgame. Arriva inoltre il cartone animato Raya e l’Ultimo Drago, accessibile in Italia con accesso VIP. E moltissime altre novità.

The Falcon and the Winter Soldier , dal 19 marzo

, dal 19 marzo Raya e l’Ultimo Drago , dal 5 marzo con accesso VIP

, dal 5 marzo con accesso VIP Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Marvel Studios Assembled (dedicato a WandaVision), dal 12 marzo

(dedicato a WandaVision), dal 12 marzo La mia sfida per cambiare il mondo , dal 12 marzo

, dal 12 marzo Pixar – Dietro le quinte, dal 26 marzo

Inoltre ci sono le ultime puntate di WandaVision e i nuovi episodi di Marvel Studios: Legends.

Nuovi Star Original in arrivo

Per esempio arriva DollFace, lo Star Original interpretato da Kat Dennings. Una giovane donna dalla grande immaginazione che, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, cerca di riallacciare i rapporti con le proprie amiche. Oppure NEXT, un altro Star Original che vede un pioniere della Silicon Valley lavorare con l’FBI per fermare l’intelligenza artificiale che lui ha creato e che ora vuole distruggere il mondo.

C’è anche L’Amore ai Tempi del Corona, che racconta di Paul e Sarah che dopo alcuni mesi di separazione si mettono in quarantena assieme quando la figlia torna dall’università. E Filthy Rich, uno show davvero sopra le righe.

DollFace, dal 4 marzo

dal 4 marzo NEXT, dal 19 marzo

dal 19 marzo L’Amore ai Tempi del Corona , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Filthy Rich, dal 12 marzo

Serie TV e film per tutti i gusti

Ma non sono solo gli Star Original che stanno per arrivare. Trovate film candidati agli Oscar come La Favorita o Copia Originale, serie come Quantico e The Cath. E poi Grand Budapest Hotel, Il Cigno Nero e molto altro.

The Resident , le prime tre stagioni dal 19 marzo

, le prime tre stagioni dal 19 marzo La Favorita , dal 5 marzo

, dal 5 marzo Copia Originale , dal 19 marzo

, dal 19 marzo Quantico, tutte le stagioni dal 12 marzo

tutte le stagioni dal 12 marzo The Catch, tutte le stagioni dal 12 marzo

tutte le stagioni dal 12 marzo Grand Budapest Hotel, dal 5 marzo

dal 5 marzo WILD, dal 5 marzo

dal 5 marzo Sideways, dal 5 marzo

dal 5 marzo Il Cigno Nero , dal 26 marz

, dal 26 marz Genius: Einstein , interpretato da Geoffry Rush, dal 26 marzo

, interpretato da Geoffry Rush, dal 26 marzo Genius: Picasso , interpretato da Antonio Banderas, dal 26 marzo

, interpretato da Antonio Banderas, dal 26 marzo Il braccio violento della legge , dal 19 marzo

, dal 19 marzo Romeo + Giulietta , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Air Force One , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Conan il Barbaro, dal 19 marzo

Se invece volete guardare qualcosa su Star da subito, perché non date un'occhiata ai nostri consigli in questo articolo.