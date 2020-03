Disney nasconde i propri dati sugli incassi

Il mondo del cinema sta affrontando con difficoltà l’emergenza legata al nuovo Coronavirus. Ci sono stati un numero eccezionale di rinvii e cambi di date di uscita per tantissime pellicole, oltre che produzioni sospese per film e serie TV. Ovviamente è facile immaginare come la release di un film mentre le sale sono chiuse al pubblico non sia la scelta migliore da un punto di vista economico. Quelli che sono attualmente in cartellone stanno raccogliendo incassi sempre più magri e per questo Disney ha deciso di non pubblicarli più.

Disney non rivelerà più i dati sugli incassi nelle sale

Chiaramente si tratta di una decisione che non avrà un impatto particolarmente significativo agli occhi del grande pubblico. Dopotutto, con la situazione attuale, mentre i cinema americani e di tanti altri Paesi si avviano, come nel caso dell’Italia, alla chiusura completa, è probabile che il box office arrivi a registrare un terribile zero per settimane. Però in questo breve periodo in cui ancora ci saranno (magri) incassi, Disney non li rivelerà più.

L’obiettivo è probabilmente solo evitare di aggiungere ulteriori danni. La compagnia sta già registrando molte perdite a causa della chiusura non solo delle sale, ma anche dei suoi ricchissimi parchi a tema. Questi risultati, per quanto conseguenza logica dei provvedimenti anti-contagio, potrebbero spaventare gli investitori e far crollare le quotazioni dell’azienda. Non pubblicando i dati del box office, Disney potrebbe riuscire a contenere il panico.

Sarà da vedere come si evolverà la situazione ovviamente. È probabile però che pellicole come Onward – Oltre la magia, uscito proprio nel mezzo dell’esplosione del contagio, avranno una nuova release che permetta a tutti di vederlo. Oppure, come sta succedendo per molti altri film, li troveremo presto sui servizi di streaming o nelle piattaforme di distribuzione digitale. Seguiremo con attenzione l’evoluzione e vi terremo aggiornati.