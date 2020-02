Disney nega i rumor sul ritorno di Rick Moranis

I rumor su un potenziale ritorno dell’attore Rick Moranis nel reboot del classico Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, sono stati smentiti. La Disney, contattata dal sito CinemaBlend, ha negato le trattative in corso con Moranis per il quarto film della serie. Nel film originale uscito nel 1989, Moranis vestiva i panni dell’eccentrico inventore Wayne Szalinski che costruiva un macchinario per rimpicciolire oggetti.

Nell’operazione rimpiccioliva accidentalmente i suoi figli Nick e Amy. I due si ritrovavano poi minuscoli nel giardino di casa, diventata una pericolosa giungla. Nick e Amy sperduti in questo “nuovo” mondo ostile dovranno riuscire a raggiungere la loro casa e attirare l’attenzione dei loro genitori per salvarsi. Lo show divenne, alla sua uscita nel 1989, la commedia fantascientifica di maggiore successo commerciale. Venendo superato anni dopo solo dal film Men in Black del 1997 e suoi seguiti.

Il reboot non è stato smentito

Il film ha generato due sequel: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997). Entrambi vedono protagonista Moranis. Lo studio ha negato trattative in corso con Moranis, ma non ha smentito il reboot noto come Shrunk. Quest’ultimo vedrà Josh Gad nei panni di Nick, il figlio ormai adulto dello Wayne Szalinski di Moranis.

Rick Moranis, all’anagrafe Frederick Allan Moranis, è un comico, attore, musicista, sceneggiatore e doppiatore canadese. Raggiunse la fama negli anni ottanta soprattutto per le interpretazioni in La piccola bottega degli orrori, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II, Balle spaziali e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Attualmente si dedica alla musica; infatti nel 2005 ha pubblicato un album di musica country con testi comici intitolato The Agoraphobic Cowboy, e nel 2006 ha abbandonato definitivamente il cinema. Nel 2013 ha pubblicato un altro album dal titolo My Mother’s Brisket & Other Love Songs.