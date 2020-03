Disney Plus catalogo italiano: ecco i contenuti che saranno disponibili

Il catalogo italiano di Disney Plus è appena stato rivelato. Con una comunicazione ufficiale, il servizio di streaming ha annunciato la gran parte dei contenuti che saranno disponibili sulla piattaforma al lancio nel nostro Paese. Tanti i film e le serie TV che arriveranno, legati ai differenti brand di The Walt Disney Company. Scopriamo insieme cosa ci attende dal prossimo 24 marzo!

Disney Plus catalogo italiano, i film e serie TV più interessanti che troveremo

Partiamo dai numeri: ci saranno più di 500 film al lancio in Italia, oltre 350 serie TV (per un totale di 7.000 e più episodi), tante produzioni italiane e 25 contenuti originali. Non solamente titoli Disney, ma anche tantissimi prodotti legati a Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Ce n’è davvero per tutti.

Partiamo dalla Casa delle Idee. Gli abbonati potranno trovare più di 30 pellicole legate ai supereroi più amati del cinema, tra cui recenti successi come Avengers: Endgame, Captain Marvel e Black Panther. Non mancheranno le serie TV, sia in live-action, come ad esempio Agent Carter, che cartoni animati con le avventure indimenticabili di Spider-Man e non solo. Il tutto mentre si attendono gli show originali The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki e molti altri ancora.

Passando alla galassia di Star Wars, ci saranno i film della saga e le tante serie animate. Fra queste spicca Star Wars: The Clone Wars che proprio in questi giorni sta tornando con l’ultima attesissima stagione negli Stati Uniti. E poi ovviamente lo show live-action che ha conquistato gli appassionati d’oltreoceano The Mandalorian.

Tantissimi classici dell’animazione verranno dal mondo Pixar. Da WALL•E a Toy Story, passando per Monsters & Co, Up e Ratatouille, ci saranno diversi film amatissimi dello studio sul catalogo italiano di Disney Plus. Inoltre ci saranno corti e serie inedite ispirate ai diversi personaggi come Vita da lampada, I perché di Forky e la speciale Pixar Tra la gente, che porterà i vari eroi nel mondo reale.

E ancora: Simpson, Jeff Goldblum, remake live-action e tantissimi classici!

Gli appassionati de I Simpson potranno recuperare le avventure della famiglia più gialla della TV americana per la prima volta in streaming. Oltre 500 episodi dell’iconico show saranno disponibili sulla piattaforma. Tantissimi anche i documentari targati National Geographic, da Free Solo a Science Fair, passando per la serie TV One Strange Rock con Will Smith.

Tra i contenuti originali per la piattaforma spiccano i curiosi show High School Musical: The Musical: La Serie e Il Mondo Secondo Jeff Goldblum. Inoltre debutterà con la piattaforma l’atteso remake live-action di Lilli e il vagabondo. Ci sarà spazio anche per produzioni italiane con Penny on Mars, già amatissima dai giovanissimi, e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo.

I più piccoli avranno a disposizione contenuti originali come Stargirl e Timmy Frana, presentato al recente Sundance Film Festival. Inoltre ci saranno serie amate come Violetta e Hannah Montana e ancora, Zack & Cody, Phineas e Ferb, Dottoressa Peluche e tanti altri ancora.

E infine spazio ai grandi classici. Da quelli dell’animazione Disney come Pinocchio, Fantasia, Robin Hood, Cenerentola, La Sirenetta e il più recente Frozen a quelli del cinema in live-action. Qualche esempio? Mary Poppins, Sister Act, Avatar, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e il recente Dumbo a cura di Tim Burton.

I fan potranno tuffarsi nel catalogo italiano di Disney Plus a partire dal 24 marzo. Si potrà usare il servizio su fino a quattro device in contemporanea. Per maggiori informazioni su costi e abbonamento, potete visitare il sito ufficiale della piattaforma.