Disney+: il lancio in Italia non sarà anticipato

Tra sette giorni Disney+ sbarcherà ufficialmente in Italia. Negli ultimi giorni gli account social della piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse sono stati inondati di richieste dagli utenti italiani che vorrebbero un lancio anticipato del servizio vista anche la quarantena dovuta al coronavirus. I gestori dell’account Twitter hanno tuttavia risposto in maniera negativa alla richiesta. “Ciao a tutti, leggiamo ogni giorno i vostri numerosi correnti. Ci dispiace non poter anticipare il lancio di Disney+ e vi ringraziamo di cuore per la vostra pazienza”. La risposta è arrivata nella serata di ieri: “Non vediamo l’ora di farvi compagnia tra soli otto giorni”. Il tweet è stato riportato anche su Instagram con gli utenti che quindi dovranno attendere altri pochi giorni.

Tra i contenuti anche 500 episodi dei Simpson

Disney, qualche giorno fa, ha inoltre annunciato la lista dei contenuti disponibili su Disney+ in Italia al lancio. Tra questi sono presenti anche oltre 500 episodi dei Simpson. Tra i contenuti originali per la piattaforma spiccano i curiosi show High School Musical: The Musical: La Serie e Il Mondo Secondo Jeff Goldblum. Inoltre debutterà con la piattaforma l’atteso remake live-action di Lilli e il vagabondo. Ci sarà spazio anche per produzioni italiane con Penny on Mars, già amatissima dai giovanissimi, e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo.

L’account ufficiale del servizio streaming Disney+ ha annunciato che Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sarà disponibile con 3 mesi di anticipo. La dichiarazione ufficiale ripresa da Entertainment Weekly non lascia dubbi. “Frozen 2 ha affascinato il pubblico di tutto il mondo attraverso forti tematiche come la perseveranza e l’importanza della famiglia, messaggi che sono incredibilmente rilevanti in questo periodo”. Arriva così la lieta notizia: “Siamo dunque lieti di poter condividere questa toccante storia con gli abbonati di Disney+ che potranno godersela nella propria casa e su ogni device”. Il film segue la nuova avventura di Elsa impegnata alla ricerca dell’origine dei propri poteri per salvare il regno di Arendelle in compagnia di Anna, Kristoff, Olaf e Sven.