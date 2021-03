Disney potrebbe accorciare l’attesa del rilascio in streaming dopo l’uscita in sala

Fino ad ora, case di produzione come Warner Bros e NBCUniversal hanno abbreviato (se non azzerato) il tempo di attesa per il rilascio streaming dei loro ultimi film. Questo a causa dei non pochi ostacoli posti dal Covid, primo fra tutti la chiusura dei cinema. Questo preoccupa non poco chi lavora nel settore. Vediamo adesso come ha deciso di comportarsi la Disney.

La Disney accorcerà le attese per lo streaming release?

La Disney, fino ad ora, ha cercato di attenuare il più possibile gli effetti della pandemia sui cinema. Alcune delle loro ultime produzioni sono state rese immediatamente disponibili su Disney+, ma hanno cercato in tutti i modi di rilasciare prima sul grande schermo tutto quello che appartiene all’universo Star Wars o Marvel. Per ora.

Il timore dei proprietari dei cinema è che, dopo la pandemia, questi cambiamenti rimangano, danneggiando notevolmente le loro attività.

L’amministratore delegato della Disney, Robert Chapek, ha dichiarato che si tratta di un processo irreversibile. La Warner Bros ha già deciso che nel 2021 tutti i film verranno rilasciati nei cinema e in streaming lo stesso giorno. Chapek non ha comunicato ufficialmente le intenzioni della Disney, ma ha lasciato intendere che il lasso di tempo tra i due eventi si abbrevierà, soprattutto a causa della domanda degli utenti.

“I consumatori sono probabilmente più impazienti che mai” ha affermato Chapek, riflettendo sugli enormi cambiamenti causati dalla pandemia. “Si sono abituati al lusso di avere tutti i titoli a casa propria, quando vogliono. Quindi sono certo che non si possa tornare indietro. Ma di sicuro noi non vogliamo danneggiare i cinema.“

Le aspettative di Chapek

Chapek prevede di accorciare l’intervallo di tempo tra il rilascio in sala e quello in streaming dei film Disney, senza però azzerarlo. Quel che è certo è che gli spettatori non vogliono aspettare mesi interi l’uscita in streaming di un film. Molti di loro non vogliono rischiare frequentando luoghi chiusi e affollati come i cinema.

Nel frattempo, comunque, la Disney adotta ripieghi come il rilascio in anteprima di Raya e l’ultimo drago e, in precedenza, di Mulan.