Disney rivela il logo dei 20th Century Studios

Con l’acquisizione da parte della Walt Disney Company di 20th Century Studios è arrivato anche un logo nuovo per accompagnare il cambiamento.

Il logo è stato utilizzato per la prima volta in concomitanza con l’uscita dell’ultimo poster di The New Mutants. Quest’ultimo sarà l’ultimo film degli X-Men ad uscire sotto la direzione di quella che in precedenza era della Fox. Un’altra versione del logo è stata quindi mostrata, indicando che 20th Century Studios è ancora la stessa azienda della 20th Century Fox, anche se sono state apportate molte modifiche sia al design che al dietro le quinte.

La 20th Century Studios è stata acquisita dalla Walt Disney Company

La 20th Century Studios è uno studio cinematografico statunitense, situato a Century City, nell’area di Los Angeles, California. Dal 2019, lo studio è una sussidiaria della The Walt Disney Studios, divisione della The Walt Disney Company. Nel gennaio 2020 viene reso noto che la Disney rinominerà lo studio in 20th Century Studios, rimuovendo il brand Fox a cui era legato dal 1935. Il primo film in programma in cui sarà presente il nuovo nome sarà Il richiamo della foresta. Lo studio ha le sue origini in due diverse compagnie: la Fox Film Corporation, fondata da William Fox nel 1915, e la Twentieth Century Pictures, fondata nel 1933 da Darryl F. Zanuck, precedentemente alla Warner Brothers, e Joseph Schenck della United Artists.

Dopo aver estromesso William Fox dalla sua compagnia, una nuova leadership da parte del presidente Sidney Kent portò ad una fusione tra i due studi. La Twentieth Century-Fox Film Corporation fu formata il 28 dicembre 1934. Il trattino tra “Century” e “Fox” fu eliminato dal nome della società nel 1985. Ricordiamo che The New Mutants è un film del 2020 diretto da Josh Boone. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti.