Disney+ pronta a lanciare la serie Fury Files

La Marvel ha annunciato che una nuovissima serie intitolata Fury Files approderà presto su Disney+. Si tratta di un nuovo show aiuterà i fan a conoscere meglio i loro eroi e i cattivi Marvel. Il debutto della serie è previsto per venerdì 15 maggio, con una settimana di anticipo rispetto al debutto in streaming della seconda stagione dei Future Avengers di Marvel, il 22 maggio. Fury Files si concentrerà su un certo numero di eroi e criminali Marvel tra cui Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man e altri.

La sinossi ufficiale di Fury Files

Con la voce di Chi McBride nei panni di Nick Fury, la serie utilizzerà una combinazione di motion comic art e scene che deriveranno dai popolari spettacoli animati della Marvel come Avenges: Earth’s Mightiest Heroes e X-Men: The Animated Series.

Questa la sinossi della serie (via Marvel): “Non dovreste essere sorpresi dal fatto che Nick Fury abbia file su ogni singolo supereroe della Marvel. Fury Files offre agli spettatori l’accesso ai dati top-secret dello S.H.I.E.L.D., con informazioni sui principali eroi e cattivi del Marvel Universe”. Non ci saranno segreti: “Tutto ciò è raccontato da niente meno che dalla misteriosa superspia Nick Fury, con un mix di animazione e motion comic art! State cercando di scaricare un sacco di informazioni su ogni singolo eroe? Ci ha già pensato Fury”.

Ricordiamo che Nick Fury, il cui nome completo è Nicholas Joseph Fury, Sr. è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). Ha fatto il suo esordio nel 1963, nel primo numero della serie a fumetti Sgt. Fury and his Howling Commandos (vol. 1). È un agente segreto ed eroe dell’esercito statunitense. Esordisce come capo di un commando reduce della seconda guerra mondiale per poi divenire un agente della CIA per poi passare allo S.H.I.E.L.D., un’agenzia di spionaggio governativa del quale diventerà agente di punta e, successivamente, direttore.