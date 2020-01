Disneyland ha vinto il suo primo Grammy!

La musica nei parchi a tema è una componente molto importante, sebbene spesso sottovalutata. E probabilmente nessuno lo sa meglio di The Walt Disney Company, da sempre attentissima a curare questo aspetto nelle proprie attrazioni. Finora però non c’erano mai stati riconoscimenti di grande livello per la musica dei vari parchi. Questo week-end però tutto è cambiato con la prima vittoria di Disneyland ai Grammy Awards.

Disneyland porta a casa il primo Grammy Award della sua storia

Il premio vinto è quello per la Miglior Composizione Strumentale, conquistato dal leggendario autore John Williams. Quest’ultimo ha raccolto nel tempo una sequela incredibile di Nomination al premio: ben 67 candidature, tradottesi in 25 vittorie nel corso del tempo.

Tuttavia, al di là delle celebrazioni per un grande musicista come Williams, questa premiazione ha fatto la storia anche per un altro motivo. Si tratta infatti della prima occasione in cui la musica di un parco a tema viene omaggiata da questo riconoscimento. E nello specifico è il primo Grammy vinto da Disneyland.

Ma qual è questa Miglior Composizione Strumentale che ha portato a casa la vittoria? Ebbene si tratta della Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite. Si tratta della composizione creata per la nuova area dei parchi a tema Disney dedicata al franchise, che ha debuttato lo scorso anno.

È importante sottolineare che si tratta di una creazione originale. Non c’è semplicemente una ricostruzione dei temi classici di Star Wars, ma una musica completamente nuova che ci porterà a immergerci ancora meglio nella location. Un’altra testimonianza dell’attenzione posta da Disney nella creazione dei propri parchi a tema.