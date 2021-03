Neill Blomkamp ha annunciato dal suo profilo Twitter che è attualmente in fase di scrittura District 10. Il film è il sequel di District 9, pellicola del 2009, che mischia fantascienza con azione e un pizzico di dramma.

District 10: il sequel di District 9 è in fase di scrittura

Il tweet di Neill Blomkamp è arrivato come un fulmine a ciel sereno: District 10 è in fase di scrittura. Il progetto dunque è in lavorazione ma non sono trapelate altre informazioni. Almeno per ora, è piuttosto difficile ipotizzare una data di uscita del film. District 9 è uscito nel 2009, ben 12 anni fa, e si è aggiudicato 4 nomination agli Oscar. Il finale del film era un finale aperto, per questo motivo, per molto tempo, si è ipotizzato un possibile sequel. Ora finalmente queste speranze si sono concretizzate e Neill Blomkamp, Terri Tatchell (co-sceneggiatore originale) e Sharlto Copley (protagonista del primo film) stanno lavorando insieme alla fase di scrittura.

Il motivo per cui Blomkamp non ha avuto fretta di portare ala luce un sequel Distretto 9 è che voleva assicurarsi di ottenere la stessa risonanza tematica dell’originale. Nel 2017 ad una domanda a proposito di un sequel di District 9 aveva risposto: “Voglio tornare a quel mondo e raccontare il resto della storia di Wikus e Chistopher. Il problema in questo momento è che ho tanti progetti e idee su cui voglio lavorare e completare e, inoltre, il motivo principale per fare District 10 deve essere molto chiaro. Il primo film era basato così esplicitamente su tematiche reali e problemi del Sud Africa che mi hanno colpito moltissimo da ragazzo, che dobbiamo essere sicuri che il film successivo non dimentichi questo aspetto.” (da Variety) Riuscirà District 10 a tenere il confronto con il film del 2009? Per scoprirlo ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo.