Come viaggiare dal divano di casa con questi 9 film

Avevate in programma un viaggio bellissimo, che aspettavate da mesi, ma le restrizioni a causa del Coronavirus non vi permettono di spostarvi. Sarebbe potuto andare molto peggio, certo, ma ci sta essere abbattuti per questo. Fortunatamente ci sono anche altri modi per viaggiare e uno di questi è tramite i film. Ecco quindi un elenco, preparato da Volagratis.com, di titoli che vi faranno visitare indirettamente posti lontani. Non è la stessa cosa forse, ma è un buon modo per passare il tempo.

9 idee per film che vi faranno viaggiare

Il tema del viaggio è ricorrente nel mondo del cinema. Ci sono tantissimi film che ci mostrano i personaggi affrontare una lunga strada per arrivare a casa o alla meta dell’avventura, che sia un tesoro o un amico da salvare. Oppure semplicemente ci portano in posti esotici e lontani. Un esempio è Il treno per Darjeeling di Wes Anderson, che ci guida nel profondo dell’India seguendo la storia di tre fratelli alla ricerca di una nuova sintonia familiare.

Oppure si può andare all’avventura in Alaska con l’iconoclasta Christopher McCandless di Into the wild – Nelle terre selvagge. La storia vera di un ragazzo che è partito per un viaggio con il minimo indispensabile come equipaggiamento. O ancora, si può partire per Bali (e non solo) con Mangia prega ama e ritrovare sé stessi in compagnia di Julia Roberts.

Altra protagonista femminile è quella di Wild, dove vediamo una ragazza affrontare il Pacific Crest Trail, un sentiero avventuroso tra i boschi degli Stati Uniti occidentali. Simile è la vicenda di Tracks – Attraverso il deserto che segue Robyn Davidson mentre cerca di percorrere a piedi l’intero deserto australiano in compagnia di solo quattro dromedari e un cane.

E ancora, c’è l’Islanda de I sogni segreti di Walter Mitty, l’Egitto di Non è mai troppo tardi e l’America Latina de I diari della motocicletta, incredibile storiadi Alberto Granado ed Ernesto Guevara. Tutto senza dimenticare la nostra Italia con il memorabile Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo.

E voi, avete già scelto con quale film viaggiare stasera?