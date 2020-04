In arrivo una serie audio di Star Wars su Doctor Aphra

Mentre ancora si attendono novità sul suo possibile ruolo da protagonista in una serie Disney+, Doctor Aphra sarà presto protagonista di un nuovo progetto di Star Wars. Si tratta di una serie audio, che porterà il popolarissimo personaggio in un contesto decisamente nuovo. Un modo originale per scoprire e vivere le sue avventure, sotto forma di audiolibro.

Doctor Aphra al centro di una nuova serie audio di Star Wars

L’annuncio, riportato da ComicBook.com, arriva direttamente da Lucasfilm. La serie si intitolerà semplicemente Doctor Aphra: An Audiobook Original e sarà disponibile su tutte le piattaforme dedicate a questo formato narrativo a partire da questa estate. La data di lancio è infatti fissata al 21 luglio.

A scrivere il progetto è stata Sarah Kuhn, che ha anticipato qualcosa su ciò che attende i fan del personaggio:

“La nostra storia si basa su questa serie di fumetti di Darth Vader realizzati da Kieron Gillen & Salvador Larroca e riguarda tutto ciò che succede quando Aphra finisce a lavorare per Darth Vader e ha tanti tipi diversi di avventure. Adoro Aphra perché è la definizione stessa di caos, non guarda mai prima di saltare, è sempre alla ricerca di emozioni ed è affascinante a livelli eccezionali. Non sai mai cosa stia per fare che per me significa che è quella che più si diverte in tutta la galassia di Star Wars“.

Tutta l’avventura sarà vista dal punto di vista di Aphra. Nel corso degli avvenimenti non è da escludere che ci siano grandi e piccole apparizioni di facce note dall’universo di Star Wars. Il tutto ovviamente accompagnato da un cast vocale eccezionale che saprà rendere ancora più interessante questo progetto.

Voi cosa ne pensate? Siete tra gli amanti di questo personaggio? Siete curiosi di scoprire cosa succederà a Doctor Aphra in questa nuova avventura nell’universo di Star Wars?