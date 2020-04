Cambia la data di Doctor Strange 2

Come accaduto per Spider-man 3, anche Doctor Strange 2 ha una nuova data di uscita. Il film uscirà nelle sale americane il 25 marzo 2022. Il sequel sarà diretto da Sam Raimi e avrà come protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo dell’eroe Marvel visto per l’ultima volta in Avengers: Endgame. Con l’ufficialità di Sam Raimi alla regia di Doctor Strange in The Multiverse of Madness è salito alla ribalta anche Bruce Campbell.

Bruce Campbell si propone come cattivo

Proprio Campbell, dopo aver appreso del coinvolgimento del regista, ha lasciato un commento che lascia ben sperare: “Hey, di sicuro dovrà pur esserci qualche personaggio in grado di fronteggiare il buon Dottore…”, ha infatti scritto. Considerando il rapporto di amicizia tra i due e il fatto che l’attore sia apparso in quasi tutte le pellicole di Raimi, non è da escludere un breve cameo. D’altronde è ben chiaro il desiderio di Campbell di esserci e proprio nei panni del cattivo. Bruce Campbell è noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Ash Williams nella serie cinematografica horror-comedy La casa.

Il primo capitolo di Doctor Strange è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico. Riguardo Samuel Marshall “Sam” Raimi è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. È famoso soprattutto per aver diretto il classico dell’horror La casa e i film della serie Spider-Man.