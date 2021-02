Danny Elfman si occuperà delle musiche del nuovo film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La colonna sonora del secondo capitolo di Doctor Strange sarà affidata a Danny Elfman. La conferma viene proprio dallo stesso Elfman che lo ha rivelato durante un’intervista a Inverse.

Danny Elfman si unirà a Sam Raimi per la realizzazione di Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo stesso Elfman ha dichiarato recentemente in un’intervista a Inverse che sarà lui ad occuparsi della colonna sonora di Doctor Strange 2. “Sto iniziando a lavorare alla pre-produzione di Doctor Strange 2 diretto da Sam Raimi. Anche se inizierò a lavorarci effettivamente fra qualche mese, ci sono pezzi di musica registrata di cui hanno bisogno per i set” ha detto Elfman.

La collaborazione Elfman-Raimi ha già portato grandi soddisfazioni agli appassionati di supereroi. I due infatti hanno lavorato insieme ai primi due capitoli della saga di Spider-Man degli anni 2000. Ricordiamo però che Elfman non ha partecipato al terzo capitolo a causa di dissapori avuti con Raimi. Fortunatamente il magnifico duo si è riappacificato e ora possiamo godere nuovamente del loro lavoro di squadra. Riuscirà il compositore con Doctor Strange, ad eguagliare l’indimenticabile e iconico tema di Spider-man 2? Non vediamo l’ora di scoprirlo. Danny Elfman ha preso il posto di Michael Giacchino, che aveva precedentemente curato le musiche del primo capitolo di Doctor Strange diretto da Scott Derrickson. Ora Giacchino si sta occupando, ironia della sorte, proprio della colonna sonora del prossimo film di Spider-Man di Jon Watts.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarebbe dovuto uscire nelle sale il 5 novembre 2021. Purtroppo però, come molti altri, ha dovuto posticipare l’uscita a causa delle sospensioni e dei rinvii per il COVID-19. La data ufficiale di uscita del film e quindi slittata al 25 marzo 2022. La pellicola è tra le più attese dal pubblico di tutto il mondo. Il primo capitolo, uscito nel 2016, era stato campione di incassi, ricevendo anche grandi consensi da parte della critica. Qui potete leggere l’intervista completa di Elfman a Inverse.