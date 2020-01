Doctor Strange 2: dal casting notizie di un nuovo personaggio

Una nuova casting call per Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra portare all’arrivo di un altro volto noto. Stando a quanto riportato dallo scooper DanielRPK e The Illuminerdi, sembra i Marvel Studios siano alla ricerca di un attore di origine caraibica. Nella descrizione dell’annuncio viene indicato Haiti come paese principale per la provenienza. Analizzando le indicazioni della casting call, potremmo dunque trovarci alla possibile introduzione di Jericho Drumm aka Fratello Voodoo. Parliamo di un personaggio apparso per la prima volta nel vol. 1 di Strange Tales (1973). Difficile possa trattarsi di Calypso o Nightingale per questioni riguardanti i diritti cinematografici.

Doctor Strange 2: tutti i dettagli

Questa la sinossi di Doctor Strange 2 svelata da Discussing Film. “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame il Dottor Stephen Strange prosegue la sua ricerca della Gemma del Tempo”. Una minaccia si staglia all’orizzonte: “Ma un vecchio nemico ritorna per cercare di distruggere ogni mago sulla Terra, mettendo a rischio i piani del Dottor Strange e generando la nascita di un incredibile demone”. La produzione del film inizierà entro l’anno. L’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è prevista per il 7 maggio 2021.

Ricordiamo che il primo capitolo è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor. Oltre a Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton.

In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico. Doctor Strange è stato distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment il 14 febbraio 2017 in download digitale e il 28 febbraio 2017 in Blu-ray e DVD. In Italia il film è stato distribuito il 15 febbraio 2017 in download digitale e il 1º marzo 2017 in Blu-ray e DVD.