Scott Derrickson commenta l’arrivo del regista Sam Raimi in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Queste le sue parole espresse attraverso twitter: “Ho lavorato con Sam Raimi”. Per poi aggiungere: “Una delle persone più gentili che abbia conosciuto nel mondo del cinema, e una leggenda vivente come regista”. Parole quindi di grande stima: “Che scelta grandiosa per prendere le redini di Doctor Strange”.

Ricordiamo che Derrickson resta coinvolto nel sequel come produttore esecutivo. Il tweet va preso quindi anche come conferma ufficiale della scelta di Rami. Il regista torna a dirigere un lungometraggio a sette anni di distanza da Il grande e potente Oz. Già nel 2015, parlando con The Week, il cineasta aveva espresso il desiderio di dirigere uno show dei Marvel Studios.

I legami con WandaVision

Sembra che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà legato alla serie WandaVision. La notizia certa è che condividerà il personaggio di Scarlet. L’uscita americana è attesa per il 7 maggio 2021. Benedict Cumberbatch tornerà nel ruolo di Stephen Strange, lo Stregone Supremo. Accanto a lui Benedict Wong (Wong). Molto probabile anche il ritorno di Chiwetel Ejiofor nelle vesti del Barone Mordo. La conferma ufficiale, come detto in precedenza, è quella di Scarlet (Elizabeth Olsen).

Questa la sinossi dello show. “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dottor Stephen Strange continua la sua ricerca della Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico diventato nemico intende distruggere ogni stregone sulla Terra, rovinando i piani di Strange e spingendolo a liberare involontariamente un male innominabile”. Ricordiamo che il primo Doctor Strange ha incassato 232 641 920 $ in Nord America e 445 076 475 $ nel resto del mondo. Per un incasso complessivo di 677 718 395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni. Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016.