Doctor Strange 2: Marvel introduce un personaggio che ha sempre desiderato utilizzare

Stando a quanto rivelato recentemente dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, il futuro Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà caratterizzato in parte dal debutto di tanti – e inaspettati – volti mai visti prima d’ora all’interno del Marvel Cinematic Universe. Tra questi, in Doctor Strange 2 conosceremo anche un misterioso personaggio che i Marvel Studios hanno sempre voluto utilizzare.

Feige, durante il suo intervento presso la New York Film Academy, ha parlato del processo che si compie per scegliere quali personaggi inserire in un determinato film.

“Alcune volte devi scegliere quale supereroe principale o quale team vuoi presentare” ha rivelato. “Altre volte, invece, succede tutto durante lo sviluppo del film. Ti chiedi ‘Quale personaggio parteciperebbe?’ e ‘Quale personaggio starebbe meglio in questa situazione?'”

Ha poi continuato: “Per esempio, il nuovo Doctor Strange 2 [Doctor Strange in the Multiverse of Madness], introdurrà alcuni nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe. Abbiamo trovato il modo di fare funzionare la storia perché volevamo ottenere un risultato piuttosto particolare. C’è un personaggio misterioso che abbiamo sempre voluto inserire nel Marvel Cinematic Universe, e si dà il caso che Doctor Strange 2 sia perfetto per lui.”

Secondo alcuni rumors, tra i personaggi che il cinecomic Doctor Strange in the Multiverse of Madness introdurrà nel Marvel Cinematic Universe ci sarebbero anche Clea e Fratello Voodoo; tuttavia non è chiaro se parlando del personaggio misterioso Feige si riferisse a uno di loro due oppure no.

Doctor Strange 2: la data d’uscita

Diretto dal regista di Hellraiser 5: Inferno e Sinister Scott Derrickson, Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema il 7 maggio 2021. Nel cast, anche Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen.

Altri progetti della quarta fase del Marvel Cinematic Universe riguarderanno gli Eterni, Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man, Thor e Loki. Quest’utlima serie televisiva sarà legata a Doctor Strange 2.